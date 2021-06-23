Новый вокзал в Бердске построит компания из Москвы к маю 2023 года за 424 млн рублей

На сессии депутатов в чек-листе из 17 пунктов, что хорошего депутаты сделали городу, была также реконструкция вокзала: свое слово депутаты 4-ого созыва сдержали - правда, неизвестно, насколько это была депутатская инициатива, а насколько - инициатива РЖД, организовывавших конкурс и финансирующих его. Учитывая, что на бердский вокзал выделили полмиллиарда, сама администрация города не справилась бы с такими расходами.
Начальная цена закупок была объявлена РЖД - 512 миллионов. Виды работ перечислены на 68 страницах проектной документации - реконструкция действительно будет полной, а здание вокзала буквально построят заново и, например, заново проведут теплосети.
В конкурсе участвовала лишь одна заявка - от московской компании ООО «Транссигналстрой», фирма заявила, что сделает все указанные работы за 424 607 086 рублей и 5 копеек. Построить вокзал планируется к маю 2023 года. В числе требованию к работам в том числеадаптированность вокзала для людей с ограниченными возможностями здоровья