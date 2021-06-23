Пьяный дворник выбросил 5-месячного Мишку за поцарапанные обои из окна

В Приморье правоохранители возбудили уголовное дело в отношении дворника из Находки. Мужчину обвиняют в том, что он убил пятимесячного щенка, выкинув его с балкона. Как оказалось, в полицию обратилась 43-летняя женщина, соседка мужчины и рассказала о произошедшем.
- Преступление совершил 48-летний житель дома, работающий дворником в одной из управляющих компаний. Мужчину доставили в отдел полиции (он находился в алкогольном опьянении). Сотрудникам полиции задержанный рассказал, что, вернувшись домой, увидел, что щенок Мишка, которого он взял в трехмесячном возрасте два месяца назад, погрыз линолеум, поцарапал обои и разорвал мешок с картошкой. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными", - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
Мужчине грозит до трез лет колонии.