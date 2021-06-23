Пьяный дворник выбросил 5-месячного Мишку за поцарапанные обои из окна
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Пьяный дворник выбросил 5-месячного Мишку за поцарапанные обои из окна

4:59:286/23/2021Фото: pixabay
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Мужчине не понравилось, что собака ободрала линолеум.

Щенка выбросили с 5 этажа

В Приморье правоохранители возбудили уголовное дело в отношении дворника из Находки. Мужчину обвиняют в том, что он убил пятимесячного щенка, выкинув его с балкона. Как оказалось, в полицию обратилась 43-летняя женщина, соседка мужчины и рассказала о произошедшем.

- Преступление совершил 48-летний житель дома, работающий дворником в одной из управляющих компаний. Мужчину доставили в отдел полиции (он находился в алкогольном опьянении). Сотрудникам полиции задержанный рассказал, что, вернувшись домой, увидел, что щенок Мишка, которого он взял в трехмесячном возрасте два месяца назад, погрыз линолеум, поцарапал обои и разорвал мешок с картошкой. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными", - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.

Мужчине грозит до трез лет колонии.

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Следует назначить дворнику максимальное наказание?

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