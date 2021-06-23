Россияне в ужасе из-за обязательной вакцинации: Уволят ли работников из-за отказа от прививки?

Вакцинация в Новосибирской области продолжается. Бердчане не спешат делать прививки от коронавируса. Вакцина есть во всех пунктах вакцинации, очередей не наблюдается нигде. Как писал «Курьер. Среда. Бердск» 19 июня 2021 года министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что всех работников, которые отказались от обязательной вакцинации, можно отстранить от работы.
Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить, — сказал Антон Котяков.
Речь идет не об увольнении, а об отстранении от работы на то время, пока будет введена обязательная вакцинация. Если объективных причин для отказа от вакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.
Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной, — подчеркнул министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Читатели сайта «Курьер. Среда. Бердск» живо откликнулись на инициативу министра труда.
- Так он вчера написал, что увольнение незаконно, а сегодня - обратное. Быстро его образумили, - пишет читатель.
- А если отказавшихся окажется большинство? Вот возьмут и откажутся. И что с ними делать? Расстреливать будут, или в спецлагеря отправят, на пожизненно?- готовится к худшему заранее читательница сайта.
- Если откажется - придётся тогда смертную казнь возвращать. Тем более россияне требуют её возвращения,- вот такой ответ готов у бердчанина.
- Нас просто заменят армией иноверцев гастарбайтеров, причём буквально во всём, если нам нечем будет платить за жильё после отстранения от работы?- волнуется житель Бердска.
- По какой статье будут увольнять? Новую придумают или по какой старой?- интересуется гражданин.
- Увольнять будут на основании статьи 81 ТК РФ. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя, - отвечают ему.
- Да плевать, справку можно купить, пара косарей и дело в шляпе, - не унывает бердчанин, готовый к любым решениям правительства.
Юрист правового центра «Защита» Жанна Александрова прокомментировала возможность отстранения сотрудника от работы из-за отказа от вакцинации.
- В статье 76 ТК РФ нет прямого указания на право работодателя на отстранение от работы сотрудника за отказ от вакцинации. Но там есть ссылка на иные постановления, к чему может быть и применена формулировка, а именно, там говорится:
«Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».
Вот под формулировку «иные нормативные правовые акты» и могут подвести постановление санитарного врача. Однако это вызывает большие вопросы у юристов, если учитывать Конституцию РФ и права человека, соблюдение которых Конституция гарантирует. В любом случае при обращении в суд решается правомерность отстранения от работы. Верховной Суд поставит точку. Пока постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации не принято, - рассказала Жанна Александрова.