Россияне в ужасе из-за обязательной вакцинации: Уволят ли работников из-за отказа от прививки?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россияне в ужасе из-за обязательной вакцинации: Уволят ли работников из-за отказа от прививки?

5:08:086/23/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
0

"В любом случае при обращении в суд решается правомерность отстранения от работы. Верховной Суд поставит точку. Пока постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации не принято", - рассказала юрист правового центра "Защита" Жанна Александрова.

Права человека в Конституции РФ не позволяют отстранять человека от работы за отказ от вакцинации
Права человека в Конституции РФ не позволяют отстранять человека от работы за отказ от вакцинации
Сюжет: Третья волна коронавируса
17 594 новых зараженных коронавирусом выявили в России за сутки на 23 июня 2021

17 594 новых зараженных коронавирусом выявили в России за сутки на 23 июня 2021Почему после коронавируса в носу пахнет гнилью, объяснили врачиЕщё 89 новости

Вакцинация в Новосибирской области продолжается. Бердчане не спешат делать прививки от коронавируса. Вакцина есть во всех пунктах вакцинации, очередей не наблюдается нигде. Как писал «Курьер. Среда. Бердск» 19 июня 2021 года министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что всех работников, которые отказались от обязательной вакцинации, можно отстранить от работы.

Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить, — сказал Антон Котяков.
Речь идет не об увольнении, а об отстранении от работы на то время, пока будет введена обязательная вакцинация. Если объективных причин для отказа от вакцинации у работника нет, то на период эпидемии работник может быть отстранен от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.
Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной, — подчеркнул министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Читатели сайта «Курьер. Среда. Бердск» живо откликнулись на инициативу министра труда.
- Так он вчера написал, что увольнение незаконно, а сегодня - обратное. Быстро его образумили, - пишет читатель.
- А если отказавшихся окажется большинство? Вот возьмут и откажутся. И что с ними делать? Расстреливать будут, или в спецлагеря отправят, на пожизненно?- готовится к худшему заранее читательница сайта.
- Если откажется - придётся тогда смертную казнь возвращать. Тем более россияне требуют её возвращения,- вот такой ответ готов у бердчанина.
- Нас просто заменят армией иноверцев гастарбайтеров, причём буквально во всём, если нам нечем будет платить за жильё после отстранения от работы?- волнуется житель Бердска.
- По какой статье будут увольнять? Новую придумают или по какой старой?- интересуется гражданин.
- Увольнять будут на основании статьи 81 ТК РФ. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя, - отвечают ему.
- Да плевать, справку можно купить, пара косарей и дело в шляпе, - не унывает бердчанин, готовый к любым решениям правительства.

Юрист правового центра «Защита» Жанна Александрова прокомментировала возможность отстранения сотрудника от работы из-за отказа от вакцинации.
- В статье 76 ТК РФ нет прямого указания на право работодателя на отстранение от работы сотрудника за отказ от вакцинации. Но там есть ссылка на иные постановления, к чему может быть и применена формулировка, а именно, там говорится:

«Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».
Вот под формулировку «иные нормативные правовые акты» и могут подвести постановление санитарного врача. Однако это вызывает большие вопросы у юристов, если учитывать Конституцию РФ и права человека, соблюдение которых Конституция гарантирует. В любом случае при обращении в суд решается правомерность отстранения от работы. Верховной Суд поставит точку. Пока постановления главного санитарного врача об обязательной вакцинации не принято, - рассказала Жанна Александрова.

Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Проценко сделал заявление о бесплодии после вакцинации
Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Конституциятрудовой кодексотстранение от работы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Можно будет отстранить от работы непривившегося?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Пьяный дворник выбросил 5-месячного Мишку за поцарапанные обои из окна
    4:59:28 6/23/2021
    Пьяный дворник выбросил 5-месячного Мишку за поцарапанные обои из окна
    Репера Криса Брауна снова обвинили в избиении
    4:55:54 6/23/2021
    Репера Криса Брауна снова обвинили в избиении
    БердскРемонт и порядок в доме. Сложно? В Бердске - нет
    4:38:03 6/23/2021
    Ремонт и порядок в доме. Сложно? В Бердске - нет
    Стало известно, как уйти в отпуск сразу на целый год
    4:33:16 6/23/2021
    Стало известно, как уйти в отпуск сразу на целый год
    17 594 новых зараженных коронавирусом выявили в России за сутки на 23 июня 2021
    4:30:20 6/23/2021
    17 594 новых зараженных коронавирусом выявили в России за сутки на 23 июня 2021
    Купальская ночь 2021: что нужно успеть сделать в особый день и как повернуть жизнь в новое русло
    4:20:20 6/23/2021
    Купальская ночь 2021: что нужно успеть сделать в особый день и как повернуть жизнь в новое русло
    Почему после коронавируса в носу пахнет гнилью, объяснили врачи
    4:11:33 6/23/2021
    Почему после коронавируса в носу пахнет гнилью, объяснили врачи
    БердскКак МЧС следит за геолокацией больных коронавирусом в Бердске и есть ли слежка, стало известно
    4:10:45 6/23/2021
    Как МЧС следит за геолокацией больных коронавирусом в Бердске и есть ли слежка, стало известно
    БердскПриказа нет, ждите месяц: Талантливые ученики Бердска вернулись домой с красивыми сертификатами вместо 3000 рублей от мэра Шестернина
    4:05:06 6/23/2021
    Приказа нет, ждите месяц: Талантливые ученики Бердска вернулись домой с красивыми сертификатами вместо 3000 рублей от мэра Шестернина
    БердскВице-мэр Бердска Владимир признался, выкупит ли мэрия частную котельную ТГК-1 с долгами в 64 млн рублей
    3:57:58 6/23/2021
    Вице-мэр Бердска Владимир признался, выкупит ли мэрия частную котельную ТГК-1 с долгами в 64 млн рублей