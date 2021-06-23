Биолог рассказала, чем опасен индийский штамм коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, почему индийский штамм коронавируса самый опасный. По ее словам, он опасен из-за быстрой консолидации поражения легких.
«То есть их функция теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 <вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии>, завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», —сообщила профессор.
Также по ее словам, клетки эпителия в легких обычно производят газообмен — для этого нужно поддерживать влажность, и альвеолы производят сурфактанты — смесь веществ, покрывающая легкие изнутри. При коронавирусе клетки эпителия перестают производить эту смесь.
«А следующий шаг — клетки вообще превратятся в фибробласты. В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей», — заключила Баранова.