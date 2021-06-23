Биолог рассказала, чем опасен индийский штамм коронавируса
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Биолог рассказала, чем опасен индийский штамм коронавируса

5:06:216/23/2021Фото: pixabay
0

При нем функция легких падает гораздо быстрее, чем при обычном ковиде.

Индийский штамм коронавируса намного опаснее

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, почему индийский штамм коронавируса самый опасный. По ее словам, он опасен из-за быстрой консолидации поражения легких.

«То есть их функция теперь падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года. Пациент поступает в больницу с КТ-2 <вторая степень поражения, выявленная с помощью компьютерной томографии>, завтра у него уже КТ-3, а послезавтра он в реанимации», —сообщила профессор.

Также по ее словам, клетки эпителия в легких обычно производят газообмен — для этого нужно поддерживать влажность, и альвеолы производят сурфактанты — смесь веществ, покрывающая легкие изнутри. При коронавирусе клетки эпителия перестают производить эту смесь.

«А следующий шаг — клетки вообще превратятся в фибробласты. В этом случае они уже ничего хорошего производить не смогут, кроме провоспалительных цитокинов и других пакостей», — заключила Баранова.

Врач рассказал, кто из привитых заражается COVID
Кто убил американскую студентку в РФ
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Реакция Кремля на вылет сборной России с чемпионата Европы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Вот кто плопадает в больницы после прививки от COVID-19
Неэффективна: названа вакцина, которая не дает результат
Главные ошибки, которые выдадут возраст женщины
Черчесов рассказал о причинах поражения от Дании
болезньлегкиекоронавирусиндийский штамм
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Боитесь индийского штамма?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Пьяный дворник выбросил 5-месячного Мишку за поцарапанные обои из окна
    4:59:28 6/23/2021
    Пьяный дворник выбросил 5-месячного Мишку за поцарапанные обои из окна
    Репера Криса Брауна снова обвинили в избиении
    4:55:54 6/23/2021
    Репера Криса Брауна снова обвинили в избиении
    БердскРемонт и порядок в доме. Сложно? В Бердске - нет
    4:38:03 6/23/2021
    Ремонт и порядок в доме. Сложно? В Бердске - нет
    Стало известно, как уйти в отпуск сразу на целый год
    4:33:16 6/23/2021
    Стало известно, как уйти в отпуск сразу на целый год
    17 594 новых зараженных коронавирусом выявили в России за сутки на 23 июня 2021
    4:30:20 6/23/2021
    17 594 новых зараженных коронавирусом выявили в России за сутки на 23 июня 2021
    Купальская ночь 2021: что нужно успеть сделать в особый день и как повернуть жизнь в новое русло
    4:20:20 6/23/2021
    Купальская ночь 2021: что нужно успеть сделать в особый день и как повернуть жизнь в новое русло
    Почему после коронавируса в носу пахнет гнилью, объяснили врачи
    4:11:33 6/23/2021
    Почему после коронавируса в носу пахнет гнилью, объяснили врачи
    БердскКак МЧС следит за геолокацией больных коронавирусом в Бердске и есть ли слежка, стало известно
    4:10:45 6/23/2021
    Как МЧС следит за геолокацией больных коронавирусом в Бердске и есть ли слежка, стало известно
    БердскПриказа нет, ждите месяц: Талантливые ученики Бердска вернулись домой с красивыми сертификатами вместо 3000 рублей от мэра Шестернина
    4:05:06 6/23/2021
    Приказа нет, ждите месяц: Талантливые ученики Бердска вернулись домой с красивыми сертификатами вместо 3000 рублей от мэра Шестернина
    БердскВице-мэр Бердска Владимир признался, выкупит ли мэрия частную котельную ТГК-1 с долгами в 64 млн рублей
    3:57:58 6/23/2021
    Вице-мэр Бердска Владимир признался, выкупит ли мэрия частную котельную ТГК-1 с долгами в 64 млн рублей