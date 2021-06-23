Родные погибших в авиакатастрофе с самолетом ТУ-154 в Сочи обратились в ЕСПЧ

Родственники погибших в авиакатастрофе с самолетом Минобороны РФ Ту-154 в 2016 году подали жалобу в Европейский суд по правам человека и они просят признать право на справедливое судебное разбирательство, а также настаивают на необоснованности прекращения уголовного дела по факту крушения.
"В интересах 70 родственников погибших подана жалоба, в которой мы считаем, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 13 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по защите прав человека, - сообщил их адвокат. - Никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности. Причины гибели людей не установлены".
Напомним, трагедия произошла 25 декабря 2016 года. Самолет министерства обороны вылетел из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова, тележурналисты, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также сотрудники Минобороны России – всего 92 человека. Все они погибли.