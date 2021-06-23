Адское пекло: В Москве 23 июня 2021 побит второй подряд температурный рекорд
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Адское пекло: В Москве 23 июня 2021 побит второй подряд температурный рекорд

5:22:486/23/2021Фото: pixabay
0

В последний раз такая температура была в столице в 1901 году

В Москве температура воздуха подбирается к +35

Сегодня, 23 июня, метеоусловия в Москве будут определяться антициклоном. И именно из-за него в столице будет просто невыносимая жара – до 35 градусов. Плюс ко всему, сегодня будет второй подряд температурный рекорд. Предыдущий максимум дня в +33,6 градуса, который был зафиксирован аж в 1974 году будет побит новым – в +34,7 градуса. Отметим, что последний раз такая температура в столице была в 1901 году.

В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха +34…+36°, в Подмосковье +32…+37°. Ветер южной четверти 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст.

Раскрыт мотив убийства девушки в детском лагере
Реакция звезд ТВ на провал России на Евро
Россияне массово отказались от отечественных курортов: причина
Назван главный симптом коронавируса у привитых
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Кем оказался убийца американской студентки в РФ
Немцы сравнили самолеты Путина и Байдена
Группа крови, которая имеет сильнейший иммунитет
Меркель сделала заявление о благодарности Путину
москважаратемпературарекорд
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как спасаетесь от жары?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Родные погибших в авиакатастрофе с самолетом ТУ-154 в Сочи обратились в ЕСПЧ
    5:15:21 6/23/2021
    Родные погибших в авиакатастрофе с самолетом ТУ-154 в Сочи обратились в ЕСПЧ
    Пьяный друг забил до смерти собутыльника из ревности. Суд отправил его в тюрьму на 8,5 лет
    5:13:12 6/23/2021
    Пьяный друг забил до смерти собутыльника из ревности. Суд отправил его в тюрьму на 8,5 лет
    БердскНовый вокзал в Бердске построит компания из Москвы к маю 2023 года за 424 млн рублей
    5:10:55 6/23/2021
    Новый вокзал в Бердске построит компания из Москвы к маю 2023 года за 424 млн рублей
    БердскРоссияне в ужасе из-за обязательной вакцинации: Уволят ли работников из-за отказа от прививки?
    5:08:08 6/23/2021
    Россияне в ужасе из-за обязательной вакцинации: Уволят ли работников из-за отказа от прививки?
    Красивые поздравления с Днём Независимости Республики Беларусь 3 июля
    5:07:25 6/23/2021
    Красивые поздравления с Днём Независимости Республики Беларусь 3 июля
    Биолог рассказала, чем опасен индийский штамм коронавируса
    5:06:21 6/23/2021
    Биолог рассказала, чем опасен индийский штамм коронавируса
    Пьяный дворник выбросил 5-месячного Мишку за поцарапанные обои из окна
    4:59:28 6/23/2021
    Пьяный дворник выбросил 5-месячного Мишку за поцарапанные обои из окна
    Репера Криса Брауна снова обвинили в избиении
    4:55:54 6/23/2021
    Репера Криса Брауна снова обвинили в избиении
    БердскРемонт и порядок в доме. Сложно? В Бердске - нет
    4:38:03 6/23/2021
    Ремонт и порядок в доме. Сложно? В Бердске - нет
    Стало известно, как уйти в отпуск сразу на целый год
    4:33:16 6/23/2021
    Стало известно, как уйти в отпуск сразу на целый год