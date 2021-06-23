Адское пекло: В Москве 23 июня 2021 побит второй подряд температурный рекорд

Сегодня, 23 июня, метеоусловия в Москве будут определяться антициклоном. И именно из-за него в столице будет просто невыносимая жара – до 35 градусов. Плюс ко всему, сегодня будет второй подряд температурный рекорд. Предыдущий максимум дня в +33,6 градуса, который был зафиксирован аж в 1974 году будет побит новым – в +34,7 градуса. Отметим, что последний раз такая температура в столице была в 1901 году.
В Москве малооблачно, без осадков. Температура воздуха +34…+36°, в Подмосковье +32…+37°. Ветер южной четверти 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 752 мм рт. ст.