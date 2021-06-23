Смертельных жертв ковида - 8 за сутки, новых зараженных -154 на 23 июня в Новосибирской области

В Новосибирской области продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. На утро 23 июня стало известно о 154 заразившихся COVID-19, что увеличило число заражений за пандемию до 45 699 человек, в том числе у детей — 3027.
В стационарах под наблюдением медиков находятся более 3 610 пациентов, из которых 94 — дети. 171 человек лежат в реанимационных отделениях, 131 — под аппаратами ИВЛ. Выздоровели за сутки — 89, за всю историю пандемии 40 967 человек.
О 8 смертельных исходах после заражения коронавирусной инфекцией стало известно за последние сутки, погибли четыре мужчины в возрасте 47, 60, 67 и 80 лет и четыре женщины 71, 80, 83 и 89 лет. Число погибших от коронавируса - 2009 за всю историю пандемии.
В регионе сделали почти 1,77 миллионов тестов ПЦР за весь период наблюдений за коронавирусом. Как ранее писали в "Курьер. Среда. Бердск", в Новосибирской области активно вакцинируют жителей региона. В поликлиниках и больницах работают прививочные кабинеты, мобильные бригады готовы приехать на предприятия, чтобы провести вакцинацию на месте.