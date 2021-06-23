Россия имеет право на применение ядерного оружия в ответ на угрозы, заявил глава Генштаба

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов, выступая на Московской конференции по безопасности, рассказал, что наша страна оставляет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на применение против нее оружия массового поражения или обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Также он отметил, что наша ядерная политика носит только оборонительный характер, сообщают РИА Новости.
"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, - отметил он. - В этих условиях для Российской Федерации элементом стратегической стабильности остается ядерное сдерживание. С помощью этого инструмента обеспечивалась безопасность на протяжении последних десятилетий, порой в жестких кризисных ситуациях", - сказал Герасимов.