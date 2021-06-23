Россия имеет право на применение ядерного оружия в ответ на угрозы, заявил глава Генштаба
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россия имеет право на применение ядерного оружия в ответ на угрозы, заявил глава Генштаба

5:32:036/23/2021Фото: pixabay
0

"С помощью этого инструмента обеспечивалась безопасность на протяжении последних десятилетий, порой в жестких кризисных ситуациях", - сказал Герасимов.

При угрозах Россия может применить ядерное оружие

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов, выступая на Московской конференции по безопасности, рассказал, что наша страна оставляет за собой право на применение ядерного оружия в ответ на применение против нее оружия массового поражения или обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства. Также он отметил, что наша ядерная политика носит только оборонительный характер, сообщают РИА Новости.

"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ядерного и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства, - отметил он. - В этих условиях для Российской Федерации элементом стратегической стабильности остается ядерное сдерживание. С помощью этого инструмента обеспечивалась безопасность на протяжении последних десятилетий, порой в жестких кризисных ситуациях", - сказал Герасимов.

Что ожидает людей, привитых «Спутником V»: мнение Минздрава
Алиса Казьмина простилась со всеми, поблагодарив родителей
Проценко сделал заявление о бесплодии после вакцинации
Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Севим Дагделен заявила о подготовке войны против РФ
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
Посмешище: самые нелепые наряды лбимых звезд (фото)
Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
генштабядерное оружиевойна.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Согласны с этим заявлением?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Адское пекло: В Москве 23 июня 2021 побит второй подряд температурный рекорд
    5:22:48 6/23/2021
    Адское пекло: В Москве 23 июня 2021 побит второй подряд температурный рекорд
    Что можно вкушать в великий праздник у мусульман Курбан-байрам 20 июля 2021 года: как выбирают жертву для обряда
    5:20:22 6/23/2021
    Что можно вкушать в великий праздник у мусульман Курбан-байрам 20 июля 2021 года: как выбирают жертву для обряда
    Родные погибших в авиакатастрофе с самолетом ТУ-154 в Сочи обратились в ЕСПЧ
    5:15:21 6/23/2021
    Родные погибших в авиакатастрофе с самолетом ТУ-154 в Сочи обратились в ЕСПЧ
    Пьяный друг забил до смерти собутыльника из ревности. Суд отправил его в тюрьму на 8,5 лет
    5:13:12 6/23/2021
    Пьяный друг забил до смерти собутыльника из ревности. Суд отправил его в тюрьму на 8,5 лет
    БердскНовый вокзал в Бердске построит компания из Москвы к маю 2023 года за 424 млн рублей
    5:10:55 6/23/2021
    Новый вокзал в Бердске построит компания из Москвы к маю 2023 года за 424 млн рублей
    БердскРоссияне в ужасе из-за обязательной вакцинации: Уволят ли работников из-за отказа от прививки?
    5:08:08 6/23/2021
    Россияне в ужасе из-за обязательной вакцинации: Уволят ли работников из-за отказа от прививки?
    Красивые поздравления с Днём Независимости Республики Беларусь 3 июля
    5:07:25 6/23/2021
    Красивые поздравления с Днём Независимости Республики Беларусь 3 июля
    Биолог рассказала, чем опасен индийский штамм коронавируса
    5:06:21 6/23/2021
    Биолог рассказала, чем опасен индийский штамм коронавируса
    Пьяный дворник выбросил 5-месячного Мишку за поцарапанные обои из окна
    4:59:28 6/23/2021
    Пьяный дворник выбросил 5-месячного Мишку за поцарапанные обои из окна
    Репера Криса Брауна снова обвинили в избиении
    4:55:54 6/23/2021
    Репера Криса Брауна снова обвинили в избиении