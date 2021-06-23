«Вектор»: Антитела после вакцинации «ЭпиВакКорона» сдают бесплатно, но можно и за деньги
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«Вектор»: Антитела после вакцинации «ЭпиВакКорона» сдают бесплатно, но можно и за деньги

5:47:566/23/2021Фото: www.rospotrebnadzor.ru/
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Проводить тестирование нужно не ранее, чем через 42 дня. Теперь можно и в коммерческих лабораториях СИТИЛАБ и "Хеликс".

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Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Для оценки поствакцинального иммунитета после вакцинации «ЭпиВакКорона» требуется использовать специальные ИФА тест-системы «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», разработанные с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины. ГНЦ ВБ «Вектор» расширяет возможности для тестирования граждан, привитых вакциной «ЭпиВакКорона», сообщил 23 июня Роспотребнадзор.

Помимо бесплатного тестирования в регионах Российской Федерации, тестирование на антитела после вакцинации «ЭпиВакКорона» доступно теперь и в коммерческих лабораториях. Так, к проведению тестирования подключилась Международная сеть независимых клинико-диагностических лабораторий СИТИЛАБ. Сеть лабораторий для измерения уровня антител после вакцинации «ЭпиВакКорона» на коммерческой основе будет расширяться. Ранее проведение тестирования для оценки поствакцинального иммунитета стало доступно в лабораторной службе "Хеликс".

Оценку поствакцинального иммунитета целесообразно проводить не ранее, чем через 42 дня после первой вакцинации. При себе рекомендуется иметь сертификат о получении профилактической прививки от COVID-19 «ЭпиВакКорона».

Справочно:
Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью.
Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной «ЭпиВакКорона».

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