Ремонт авто. Автозапчасти СТО в Бердске
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Ремонт авто. Автозапчасти СТО в Бердске

6:08:096/23/2021Фото: pixabay.com
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Починить то, до чего никак не доходили руки, и в целом провести осмотр вашего железного коня.

Ремонт авто. Автозапчасти и СТО в Бердске
Наиболее частые поломки в автомобилях жителей Бердска
Как рассказывает Николай, автомеханик одной из бердских СТО, чаще всего водители приезжают к мастеру с жалобами на посторонние звуки в ходовой части автомобиля. Это может быть вызвано многими причинами. В основном приходят в негодность стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

Обычно их ремонт занимает несколько часов при наличии необходимых запчастей. Еще к одной наиболее распространенной поломке можно отнести утечку какой-либо технической жидкости. Они необходимы для нормальной работы автомобиля. Это может привести и к более серьезным проблемам. Поэтому важно как можно скорее осуществить замену повредившегося шланга, из которого и вытекает жидкость.

Также водители часто обращаются с необходимостью сделать развал-схождение. Регулярно в машинах проводится замена масла и свечей.
Где стучит, о чем это говорит?
Если машина нормально ездила, а потом вдруг не завелась, с вероятностью в 70% можно сказать, что дело в бензонасосе. Если при резком нажатии на педаль вы чувствуете, что пропала мощность, пора заменить свечи.
Если отказал какой-либо электроприбор, то, скорее всего, сгорел предохранитель. Если при движении прямо вас начинает тянуть в сторону, следует проверить колеса и при необходимости подкачать.
Автомобиль по частям: как неисправности указывают на то, где у машины проблема
Если внимательно слушать свой автомобиль и замечать наималейшие изменения, можно определить характер проблемы и оценить, как срочно следует ехать на СТО. Рассмотрим основные поломки и то, по каким признакам их можно определить.
Двигатель
Свист после запуска или резкого нажатия на газ может означать, что износился ремень генератора. Машина издает громкие звуки, схожие с металлическими ударами, - оборвался ремень ГРМ. При этой поломке двигатель нужно немедленно заглушить. Слышите рокот на холостом ходу - возможно, возникла неисправность в помпе.
Выхлопная система
Если вы слышите сильный рев, то стоит обратиться к сварщику - скорее всего, образовались дыры. Если звуки напоминают выстрелы, то пришло время менять глушитель.
При обнаружении какого-либо из признаков данных поломок, обращайтесь сразу на СТО. Следите за тем, чтобы автомобиль был в идеальном техническом состоянии, поскольку от этого зависит ваша безопасность. Как можно чаще проходите диагностику ходовой части, электрооборудования и приводных ремней навесного оборудования.
Ходовая часть
Об износе шаровых опор, как правило, говорит стук или скрип при езде по кочкам. О неисправности подшипников полуосей – гул, который возрастает соразмерно увеличению скорости. Поломка в ШРУСах становится причиной щелчков при повороте руля. Если сбито развал-схождение, вы заметите неравномерный износ шин.
Тормозная система
Если вы поставили новые колодки и ездите больше недели, а они все свистят, то, вероятно, вам попались бракованные запчасти. Когда вы нажимаете на педаль тормоза и раздается резкий свист, это показатель того, что колодки износились. Пора их заменить.
Рулевое управление
Износ рулевых тяг вызывает стуки при вращении руля на неровной дороге. Необходима замена.
Покупаем запчасти
К покупке автозапчастей следует подходить с умом, важно уметь определять соотношение цена-качество. Например, только тормозных колодок существует около пяти десятков. Поэтому важно понимать, где качественный товар, а где китайская подделка.
Если ваша машина сломалась неожиданно и запчасть нужна срочно, то здесь уже нет времени на выбор. Придется покупать, что первое попадется. При наличии же достаточного количетсва времени можно обойти несколько магазинов с автозапчастями, поговорить с консультантами и выбрать необходимый элемент.
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com
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