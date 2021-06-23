Кремль: дефицита вакцин против коронавируса в Росии не возникнет
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23.06
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Кремль: дефицита вакцин против коронавируса в Росии не возникнет

6:16:526/23/2021Фото: https://grls.rosminzdrav.ru/
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22 июня стало известно, что в Москве закончилась вакцина "Ковивак". И в столице закрыли запись на вакцинацию ею.

Напомним, что 22 июня стало известно, что в Москве закончилась вакцина "Ковивак". И в столице закрыли запись на вакцинацию ею
Напомним, что 22 июня стало известно, что в Москве закончилась вакцина "Ковивак". И в столице закрыли запись на вакцинацию ею
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Дефицита антикоронавирусных вакцин в России не возникнет, заявил 23 июня на встрече  с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

-Мы такой риск не оцениваем. Мы считаем, что его не должно быть и не будет, - заявил пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая на вопрос, как в администрации президента оценивают потенциальный риск нехватки вакцин от коронавируса в стране.

Напомним, что 22 июня стало известно, что в Москве закончилась вакцина "Ковивак". И в столице закрыли запись на вакцинацию ею.

В тот же день Центр Чумакова пообещал до конца июня выполнить план по производству 1 млн доз "Ковивака".

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