Кремль: дефицита вакцин против коронавируса в Росии не возникнет

Дефицита антикоронавирусных вакцин в России не возникнет, заявил 23 июня на встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
-Мы такой риск не оцениваем. Мы считаем, что его не должно быть и не будет, - заявил пресс-секретарь Владимира Путина, отвечая на вопрос, как в администрации президента оценивают потенциальный риск нехватки вакцин от коронавируса в стране.
Напомним, что 22 июня стало известно, что в Москве закончилась вакцина "Ковивак". И в столице закрыли запись на вакцинацию ею.
В тот же день Центр Чумакова пообещал до конца июня выполнить план по производству 1 млн доз "Ковивака".