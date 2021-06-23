Чем подкормить ягоды для хорошего урожая в июне-июле?
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Чем подкормить ягоды для хорошего урожая в июне-июле?

9:20:226/23/2021Фото: pxhere
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Для подкормок можно использовать навоз и птичий помет, древесную золу и дрожжи.

малина
Малина нуждается в подкормке трижды за лето

В июне и июле начинается самый сбор ягодных урожаев. Поспевают жимолость и клубника, зреет смородина и малина.

Как известно в период цветения и вызревания ягод, растениям обязательно нужно устраивать полив и делать подкормки.

Клубника

Клубнику в первый год посадки не нужно подкармливать. А вот на второй год это делать обязательно.

Первая подкормка делается в апреле, затем в июне, затем после сбора урожая и последняя - в октябре перед снегом.

Для подкормок можно использовать навоз и птичий помет, древесную золу и дрожжи.

Золу разводят из расчета стакан на ведро воды, выдерживают 1 день, поливают по литру под куст.

Навозом или пометов заполняют треть емкости, доливают водой и оставляют бродить на неделю. Если вы настаивали коровий или  конский навоз, то этот раствор затем еще разводят в пропорции 1 к 10, раствор из птичьего помета разводят 1 к 20. Расход готового раствора - 1 литр на куст.

Малина

Для подкормки малины используется такой же раствор древесной золы, как и для клубники, но расход при внесении подкормки составляет 2 ведра на погонный метр малинового ряда.

Смородина

Смородину можно также подкармливать золой. Зола с водой разводится 1 к 1, настаивается 2 дня. Затем эту "кашу" разводит 1 к 10 и поливаем смородину. Расчет полива - 1-2 ведра настоя на 1 куст смородины.

Картофельные очистки. Их используют как мульчу, прикапывая под каждый куст смородины.

500 граммов дрожжей развести на ведро воды. Добавить 50 граммов сахара. После растворения дрожжей и сахара используют 1 ведро на куст смородины. Такая подкормка делается 1 раз.

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