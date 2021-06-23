Хотите оставаться стройной, молодой и красивой? Есть что предложить в Бердске
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23.06
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Хотите оставаться стройной, молодой и красивой? Есть что предложить в Бердске

6:15:416/23/2021Фото: pixabay.com
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Благодаря инновационным методикам и профессионализму сотрудников индустрии красоты каждая бердчанка может почувствовать себя богиней и выглядеть моложе лет на 20!

Хотите оставаться стройной, молодой и красивой? Есть что предложить в Бердске

«У женщины есть только одна возможность быть красивой, но быть привлекательной есть сто тысяч возможностей». Эти слова особенно актуальны весной: пришло время предлетнего преображения!
— Шарль Монтескье
Телу - время

Если вы хотите быть в превосходной форме, без физической нагрузки не обойтись. Фитнес-центры и танцевальные клубы Бердска делают путь к красивой фигуре по максимуму приятным. Программа «Коррекция фигуры» направлена на проработку проблемных зон - бедер и ягодиц. Со временем жировые отложения уходят, ваше тело обретает желанные формы.
Бодифлекс, благодаря дыхательной гимнастике, упражнениям на сопротивление и растяжке, не только приведет ваше тело в тонус, но и избавит от целлюлита. Восток, зумба и классические танцы улучшат обмен веществ и помогут сжечь лишние калории. А еще это отличный заряд бодрости и хорошего настроения.
Кавитация и не только

Если, когда вам 18, достаточно наносить утром и вечером увлажняющие и питательные кремы - и вы свежи, как майская роза, с возрастом без посещения косметолога не обойтись. В зависимости от возраста и индивидуальных особенностей вашей кожи специалисты подберут для вас омолаживающие процедуры.
Например, гликолевый пилинг стирает мелкие морщинки и улучшает цвет лица, а биоревитализация подтягивает кожу, вы избавляетесь от пигментных пятен и молодеете прямо на глазах!
Антицеллюлитный массаж, кавитация, миостимуляция стоят на страже красивых фигур горожанок. Благодаря этим полезным процедурам укрепляется мышечная ткань, кожа подтягивается, становится гладкой.
Это интересно!
• Одна из самых популярных операций в мире - липосакция.
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• Больше 60% мужчин считают, что веснушки женщину
делают привлекательной.
Прическа выше всяких похвал

Чтобы ваше отражение в зеркале вас радовало, позаботьтесь о красивых, ухоженных волосах. Не хватает объема? Сделайте прикорневой объем. Надоел тусклый цвет волос? Отправляйтесь на колорирование. Придать образу романтичность можно с помощью биозавивки, которая избавит вас от ежедневных укладок и будет радовать мягкими волнами долгое время. В этом сезоне популярны среди светлых оттенков волос пепельный, среди темных - кофе и шоколад.
Прическа выше всяких похвал

Чтобы ваше отражение в зеркале вас радовало, позаботьтесь о красивых, ухоженных волосах. Не хватает объема? Сделайте прикорневой объем. Надоел тусклый цвет волос? Отправляйтесь на колорирование. Придать образу романтичность можно с помощью биозавивки, которая избавит вас от ежедневных укладок и будет радовать мягкими волнами долгое время. В этом сезоне популярны среди светлых оттенков волос пепельный, среди темных - кофе и шоколад.
Гладкие ножки и чудо-ручки

Не за горами лето. Долой громоздкие брюки, время легких платьев! А это значит, что на всеобщее обозрение попадают ваши ноги. Гладкую кожу без вросших волосков вы можете получить в салоне благодаря шугарингу. Эпиляция сахарной пастой безопасна и гипоаллергенна. Парафиновые ванночки, шоколадные обертывания приведут в порядок ваши ручки и ножки, а ногти станут блестящими и здоровыми.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com
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