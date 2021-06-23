Корабль России четыре раза выстрелил по эсминцу Великобритании Defender в Черном море

23 июня в Министерстве обороны сообщили, что Черноморский флот совместно с пограничниками остановил нарушение российской границы британским эсминцем Defender у мыса Фиолент.
В 11:52 британский корабль Defender пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент.
Российский флот предупредил его о применении оружия в случае нарушения границы, но экипаж не отреагировал.
В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль России открыл предупредительную стрельбу. Спустя еще девять минут самолет Су-24м выполнил предупредительное бомбометание, сбросив четыре ОФАБ-250 по курсу движения эсминца.
В 12.23 британский корабль покинул границы территориального моря РФ.