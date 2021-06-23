"Удивительное прозрение" случилось у Михаила Ефремова: он кое-что вспомнил и подал кассационную жалобу
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"Удивительное прозрение" случилось у Михаила Ефремова: он кое-что вспомнил и подал кассационную жалобу

6:33:386/23/2021Фото: Википедия
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Актер просит смягчить приговор, утверждая, что видел погибшего после ДТП курьера Сергея Захарова непристегнутым.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада"
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада"

Актёр Михаил Ефремов в кассационной жалобе просит смягчить приговор, утверждая, что видел погибшего после ДТП курьера Сергея Захарова непристегнутым, заявил РИА Новости представитель потерпевших Александр Добровинский.

Кассационная жалоба адвокатов Ефремова, в которой они просят отменить определение Мосгорсуда и передать дело на новое апелляционное рассмотрение, поступила в Пресненский суд Москвы в конце мая. Изучить жалобу предстоит 2-му Кассационному суду общей юрисдикции.

-Мы получили кассационную жалобу от Михаила Ефремова и его адвокатов. Могу сказать, что это, конечно, полное фарисейство. Ефремов снова пытается убедить суд в том, что он не виноват в гибели Сергея Захарова, так как якобы тот был не пристегнут. По новой версии Михаила Ефремова он это определил, когда подошёл к автомобилю Захарова после ДТП, - сообщил Добровинский.

Юрист счел это "удивительным прозрением" Ефремова, который на допросе и на протяжении всего процесса "уверял, что ничего не помнит из того вечера, вплоть до того, был ли он за рулём или не был".

Вечером 8 июня 2020 года в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Актер отбывает наказание в колонии в Белгородской области.

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