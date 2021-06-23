Схватка с медведем-людоедом: как туристы испытали первобытный страх, рассказал выживший красноярец

«А сейчас я вам расскажу про третий день в горном парке "Ергаки". Наш отряд "желтых утят" справился с очередным маршрутом и вернулся в базовый лагерь приблизительно в 17:00, от души поужинали, топится баня. Налив себе полкружки коньяка и включив в плеере металлику, я растворял вершину горы в сигаретном дыму, и это было прекрасно. Подошел гид (у нас их два) и сказал, что они идут искать Алексея (имя изменено), паренька 16 лет, который должен был дойти до нашего лагеря примерно к 16:00. Заплутал, наверное. Он не раз проходил мимо нужной тропы и делал огромный крюк, но все равно возвращался в лагерь, пусть и на пару часов позже.
На часах 18:30. Собрались гиды, собрались мы с Ваней в помощь, дело серьезное, поскользнулся на скале или еще чего. Берем фонари, перчатки, одеваем мембраны – ну вроде бы и все, готовы. Кинул нож в правый карман. Идем вдоль ручья, прибавили шаг, не в длинной группе все-таки. Решили пройтись по тропам, на которые мог свернуть Алексей (имя изменено). Разделились: я и Артем (гид), Ваня и Никита (гид), договорились о встрече в этом же месте.
Наш с Артемом маршрут был короче где-то на полчаса ходу, и мы должны были выйти на место встречи раньше парней и ждать их там, не важно, с каким результатом. Мы быстро справили с задачей, опросив всех людей в палаточных лагерях на озере Светлом, правда, безрезультатно.
Пошли назад, идем, болтаем о житейском, ловлю взглядом движение слева, одновременно поворачивает голову и Артем… МЕДВЕДЬ в метрах 20 движется враскачку к нам, мы оцепенели, я шепнул: не двигайся. Достал обычный детский свисток, посвистел, сколько было сил. Медведь не меняет траектории, ускоряется, я поднял руки, начал кричать – та же песня. Услышал, как Артем сзади меня сорвался бежать, медведь ринулся.
Делаю пару шагов за Артемом и понимаю, что медведь прямо за мной, резко ухожу вправо, делаю буквально 10 шагов, и медведь роняет меня на живот. Сказать, что это страшно – ничего не сказать. Начинает меня рвать, лапой – правая ягодица, боль адская, до костей, ору как резаный. Тееема!
Рвет спину в пояснице, дикий страх и адреналин. Давит весом на меня, о движении не может быть и речи. Больше не ору, спина вся мокрая и теплая, снег вокруг красный.
Прокусывает левую лопатку зубами и одновременно подкидывает мое тело вверх и вправо. Лечу, падаю на живот и тут же вспоминаю про нож в правом кармане мембраны. Правая рука скользнула по молнии кармана, нож в руке, движение большого пальца – клинок выдвинут. Удар лапой по ноге. Опираюсь на левый локоть, медведь все также рвет спину. Перехватываю нож обратным хватом и бью наугад, медведь прокусил ладонь, нож не выронил, бью снова в район шеи. Пятый, шестой удар, всаживаю по рукоятку, он рвет меня – я его, я остановился первый, смирился со смертью, лег головой вниз, жду, пока добьет, страшно.
Проходит пару секунд, слышу по дыханию медведя – отдалился на пару метров, прошел в сторону, куда побежал Артем, метров 30, лег на тропу, не двигается (все это вижу, лежа на животе и повернув голову направо). Переворачиваюсь на спину – горячо и мокро. Достаю из другого кармана мембраны фальшфейер, медленно так достаю (таким даже детей не напугаешь, но другого просто нет, может, и испугается), открутил черкаш, 10 минут лежу, жду. Медведь так и не двигается.
Понимаю, что из меня выливается с каждой секундой красная жидкость, переворачиваюсь обратно на живот, ползу от него. Страшно, когда не видишь, что сзади. Отполз метров на 30-40, заполз за толстую сосну, лежу, пытаюсь негромко дышать. Надо встать. Страшно. Непонятно, что со спиной и встану ли вообще. Встал, нормально, но все течет. Смотря на медведя, отхожу шагами назад метров 20, тут меня окончательно пробирает страх и адреналин, и я срываюсь на бег, боковым зрением наблюдая, как медведь начинает шевелиться. Ужас, страшный первобытный ужас, что настигнет в несколько прыжков. Вылетаю из леса на курумник (большая галька), останавливаюсь в его центре, жду, пока выйдет. Нет медведя.
Иду вниз по течению вдоль ручья и с ужасом понимаю, что это не тот ручей, по руслу которого мы идем примерно километр в базовый лагерь. Смятение и ужас. Чувство, что зверь рядом, не отпускает, вылетит в любой момент. Мне нужно вверх по ручью: либо я выйду к людям на озеро Светлое, либо найду наш ручей, который впадает в этот большой.
Но получается, что нужно идти обратно к месту нападения медведя. Отчаяние. С диким звуком ломающихся веток бегу вверх вдоль ручья метров 100 и вижу доску, через которую проходим на наш ручей в месте слияния большого и нашего. Я чуть не заплакал от счастья.
Постоянно оглядываюсь, спина и левая штанина обильно пропитались кровью, иду километр до лагеря, одновременно смотрю следы медведя (не пошел ли он за Артемом в наш лагерь). Следов нет, побежал, через километр выхожу к лагерю. Кричу своим, но мой крик не слышат из-за звона посуды в лагере (пугают медведя), значит, Артём добрался. Из последних сил преодолеваю крутой подъем в лагерь, все оборачиваются на меня и смотрят круглыми глазами, ни звука, в правой руке нож, в левой так и не зажженный пиропатрон, красная кровь на зеленой мембране. Все в ступоре смотрят на меня. Кричу: "Перекись и бинты, быстрее!". Промыли, замотали как смогли всю спину, больно, дико больно. Разожгли костер, сели у него.
Артем по моим крикам (пока убегал от места нападения) думал, что мне конец, да, по правде говоря, и я так думал в тот момент. Прибежав в лагерь, он сразу вызвал егерей и МЧС. Что, если Ваня с Никитой придут на место встречи, не зная, что наше место встречи и есть место нападения медведя? Страшно подумать. Оставалось сидеть у костра и ждать, некоторые девушки иногда судорожно постукивали железной посудой.
Все у костра, в палатки идти боятся, укрылись спальниками, сидим, ждем. Тропу до нашего лагеря мы проходили при свете дня примерно за 2,5 часа. МЧС и егеря справились за 3 часа 20 минут (ночь и вес оружия и снаряжения). Сотрудники МЧС меня нормально перемотали и сказали, что нужно меня выводить на трассу, там скорая стоит. До трассы 6 километров сложной тропы. Ваня взял и мой, и свой рюкзаки, а они не легкие. Артем пошел с нами, чтобы показать егерям место нападения (было по пути). Пришли, егеря остановили нас с Артемом, перестроились треугольником, включили ночники и пошли вперед. Мелькнули глаза в свете фонаря, ребята работали очень грамотно, раздались выстрелы, медведь ранен, но ушел.
И тут раздался голос одного из егерей: «Тут ваш парень лежит...» Мы все побледнели. Нет головы и шеи, одна нога обглодана. Да, это был 16-летний Антон, которого мы искали вечером... Слов не было. После переговоров по рации было принято решение эвакуировать всю группу из лагеря. Ребята похватали все необходимое и пришли к нам в сопровождении одного из егерей.
Идти ночью по тропе было небезопасно, учитывая, что где-то залег раненый Миша. Дождались рассвета у костра, егеря пошли по следам медведя, через полчаса раздалось несколько выстрелов подряд, и спустя секунд 15 еще один, контрольный.
Егеря отработали. Вся группа в сопровождении благополучно вернулась на трассу. Вот так вот, ребята, судить можно по-разному, мне дико повезло отбиться от медведя ножом (егеря не верили, пока не увидели колотые раны на шее и морде).
Потом в больничке меня подлатали, дал объяснения разным органам правопорядка. Паренька жалко, 16 лет всего. Как-то так, ребята, берегите себя».
Источник: ТВК.6