Депутат Сергей Бойко похоронил маму, погибшую от коронавируса
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Депутат Сергей Бойко похоронил маму, погибшую от коронавируса

7:30:256/23/2021Фото: Facebook
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О смерти матери политика стало известно из его сообщения в Facebook.

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В соцсети появилось сообщение от депутата Сергея Бойко о похоронах матери, погибшей после заражения коронавирусом.

«Похоронили мы нашу мамочку. Огромное горе для нас с Вадимом Бойко. Родители прекрасные у нас были. Все самое стоящее в голове — из семьи, и так больно, что ушли рано. Как часто ни встречайся, ни общайся, а все равно столько осталось не высказанного, не прожитого», — написал Сергей в соцсети.

В начале лета стало известно о госпитализации матери депутата. У нее было очень слабое насыщение легких кислородом, показатель сатурации при госпитализации был  на уровне 62%. Медикам не удалось спасти женщину.

«Берегите себя, котики. Вакцинируйтесь, изолируйтесь, укрепляйте иммунитет — что сами считаете эффективным. Главное, берегите себя. И близких», — написал Сергей на своей странице в соцсети.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» выражает соболезнования Сергею Бойко в связи с потерей матери.

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