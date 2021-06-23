Депутат Сергей Бойко похоронил маму, погибшую от коронавируса

В соцсети появилось сообщение от депутата Сергея Бойко о похоронах матери, погибшей после заражения коронавирусом.
«Похоронили мы нашу мамочку. Огромное горе для нас с Вадимом Бойко. Родители прекрасные у нас были. Все самое стоящее в голове — из семьи, и так больно, что ушли рано. Как часто ни встречайся, ни общайся, а все равно столько осталось не высказанного, не прожитого», — написал Сергей в соцсети.
В начале лета стало известно о госпитализации матери депутата. У нее было очень слабое насыщение легких кислородом, показатель сатурации при госпитализации был на уровне 62%. Медикам не удалось спасти женщину.
«Берегите себя, котики. Вакцинируйтесь, изолируйтесь, укрепляйте иммунитет — что сами считаете эффективным. Главное, берегите себя. И близких», — написал Сергей на своей странице в соцсети.
Редакция «Курьер. Среда. Бердск» выражает соболезнования Сергею Бойко в связи с потерей матери.