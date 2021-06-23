С сильнейшими химическими ожогами 2-летний мальчик лежит в реанимации: предположительно, выпил отбеливатель

Жуткая трагедия произошла в Бурятии 18 июня: в приемный покой Закаменской центральной больницы доставлен мальчик в возрасте 1 год и 10 месяцев с диагнозом «острое отравление неизвестным химическим раствором, ожог слизистой полости рта, губы, гортани, шеи, плеча. Острая дыхательная недостаточность». Джидинским межрайонным следственным отделом по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшему по неосторожности), сообщает сайт СК по Бурятии.
По информации местных СМИ, мальчик выпил отбеливатель. Сейчас он находится в реанимации.
По данным следствия, 17 июня 2021 в вечернее время мать со своим малолетним сыном и гражданским мужем приехала в гости к своей подруге, проживающей в городе Закаменск. После распития спиртных напитков взрослые легли спать. Укладывая спать ребенка, мать никаких телесных повреждений у него не заметила. Проснувшись рано утром и проходя мимо сына мать заметила у него признаки химического ожога. Малыш молча лежал на диване. Подруга сразу же вызвала скорую помощь, которая приехала через несколько минут. Далее врачи госпитализировали малолетнего сан-авиацией в город Улан-Удэ. Следствием устанавливается, при каких обстоятельствах ребенок получил химические ожоги.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия и сбор доказательственной базы.