Как бороться с муравьями на огороде?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как бороться с муравьями на огороде?

10:20:136/23/2021Фото: pxhere
0

Там, где есть муравьи - там обязательно будет и тля. А тля способна погубить значительную часть вашего урожая.

муравьи
С муравьями нужно начинать бороться сразу, как вы их заметили

Сами  по себе муравьи для вашего огорода и культур не опасны. Однако при первом их появлении стоит срочно принять меры, чтобы они не основались на вашем участке. Дело в том, что там, где есть муравьи - там обязательно будет и тля. А тля способна погубить значительную часть вашего урожая.

Расскажем о самых простых народных средствах борьбы с муравьями.

Борная кислота

Покупаем порошок борной кислоты и готовим смесь из 1 ч.л порошка кислоты, 1 ч.л. сахара, заливаем все это 2 ч.л. воды и такие угощения расставляем в местах скопления муравьев. Борная кислота вызывает у муравьев паралич и препятствует их размножению.

Нашатырный спирт

На 500 мл воды берем 2 ст.л. нашатырного спирта. Полученный раствор вылить в места скопления муравьев, можно на саму верхушку муравейника. Не бойтесь навредить нашатырем растениям - в нем много азота, что является удобрением.

Сода

Соду также просто порошком рассыпаем на места скопления муравьев. Часть муравьев погибнет от нее, часть уйдет искать себе новое место. Можно смешать соду с сахаром и расставить плошки в нескольких местах.

Манка

Манку можно применять под крышей. чтобы на крупу не попадал дождь. Хорошо использовать ее в теплицах. муравьи ее поедают, она в них разбухает и они гибнут.

Кипяток

Это метод нельзя использовать на грядке, а вот просто на участке, где нет грядок - подойдет хорошо. Если вы нашли муравейник (его можно обнаружит по вздыбившейся земле, то можно вскипятить ведро воды и вылить кипящую воду в центр муравейника. Если муравейник большой - повторите.

Названа вакцина, которая оказалась неэффективна против COVID-19
Почему болеют Covid-19 после вакцинации: врач не стал молчать
Привитым от COVID россиянам сказали, какая опасность их ждет
Убийство в детском лагере: названа реальначя причина
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Собчак и больной бобер: анекдот Норкина вызвал дикий хохот
Наталия Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
Севим Дагделен заявила о подготовке войны против РФ
огороддачамуравьикак бороться
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть свой эффективный способ?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Подмосковье ввели новые ограничения с 28 июня: что запретили?
    10:23:01 6/23/2021
    В Подмосковье ввели новые ограничения с 28 июня: что запретили?
    Как бороться с муравьями на огороде?
    10:20:13 6/23/2021
    Как бороться с муравьями на огороде?
    Со звездой Давида актер Егор Бероев призвал не дискриминировать непривитых россиян
    10:09:41 6/23/2021
    Со звездой Давида актер Егор Бероев призвал не дискриминировать непривитых россиян
    Обвиняемым в изнасиловании дознавателя троим полицейским Верховный суд Башкортостана дал 12 лет на всех
    10:01:15 6/23/2021
    Обвиняемым в изнасиловании дознавателя троим полицейским Верховный суд Башкортостана дал 12 лет на всех
    В Подмосковье двух вьетнамок засыпало землей - спасались от жары в землянке
    9:47:26 6/23/2021
    В Подмосковье двух вьетнамок засыпало землей - спасались от жары в землянке
    Новый очень быстрый распространитель коронавируса назвали ученые
    9:35:04 6/23/2021
    Новый очень быстрый распространитель коронавируса назвали ученые
    ЗА обязательную вакцинацию высказались 56% жителей России
    9:25:16 6/23/2021
    ЗА обязательную вакцинацию высказались 56% жителей России
    Чем подкормить ягоды для хорошего урожая в июне-июле?
    9:20:22 6/23/2021
    Чем подкормить ягоды для хорошего урожая в июне-июле?
    Эсминец Defender проходил воды Украины и российские Су-24М по нему не стреляли, заявили в Лондоне
    9:12:05 6/23/2021
    Эсминец Defender проходил воды Украины и российские Су-24М по нему не стреляли, заявили в Лондоне
    Красноярка обиделась за сына: мальчика поставила на колени, девочке воткнула в висок маникюрные ножницы
    8:57:12 6/23/2021
    Красноярка обиделась за сына: мальчика поставила на колени, девочке воткнула в висок маникюрные ножницы