Как бороться с муравьями на огороде?

Сами по себе муравьи для вашего огорода и культур не опасны. Однако при первом их появлении стоит срочно принять меры, чтобы они не основались на вашем участке. Дело в том, что там, где есть муравьи - там обязательно будет и тля. А тля способна погубить значительную часть вашего урожая.
Расскажем о самых простых народных средствах борьбы с муравьями.
Борная кислота
Покупаем порошок борной кислоты и готовим смесь из 1 ч.л порошка кислоты, 1 ч.л. сахара, заливаем все это 2 ч.л. воды и такие угощения расставляем в местах скопления муравьев. Борная кислота вызывает у муравьев паралич и препятствует их размножению.
Нашатырный спирт
На 500 мл воды берем 2 ст.л. нашатырного спирта. Полученный раствор вылить в места скопления муравьев, можно на саму верхушку муравейника. Не бойтесь навредить нашатырем растениям - в нем много азота, что является удобрением.
Сода
Соду также просто порошком рассыпаем на места скопления муравьев. Часть муравьев погибнет от нее, часть уйдет искать себе новое место. Можно смешать соду с сахаром и расставить плошки в нескольких местах.
Манка
Манку можно применять под крышей. чтобы на крупу не попадал дождь. Хорошо использовать ее в теплицах. муравьи ее поедают, она в них разбухает и они гибнут.
Кипяток
Это метод нельзя использовать на грядке, а вот просто на участке, где нет грядок - подойдет хорошо. Если вы нашли муравейник (его можно обнаружит по вздыбившейся земле, то можно вскипятить ведро воды и вылить кипящую воду в центр муравейника. Если муравейник большой - повторите.