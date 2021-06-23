Представители НЦ «Вектор» в Новосибирске прокомментировали 23 июня информацию о новом штамме ковида – «московском».
-Говорить о появлении специфической "московской" мутации COVID-19 пока сложно, - заявили новосибирские ученые. - По большей части условным и гипотетическим феноменом.
Сейчас в Москве активен индийский штамм коронавируса.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отмечал, что новые разновидности коронавируса не утяжеляют течение болезни.
Что сказали о «московском» штамме коронавируса в «Векторе»: есть ли он?
Сейчас в Москве активен индийский штамм коронавируса.
Представители НЦ «Вектор» в Новосибирске прокомментировали 23 июня информацию о новом штамме ковида – «московском».
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