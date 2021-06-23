Что сказали о «московском» штамме коронавируса в «Векторе»: есть ли он?
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Что сказали о «московском» штамме коронавируса в «Векторе»: есть ли он?

7:22:076/23/2021Фото: pixabay
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Сейчас в Москве активен индийский штамм коронавируса.

Говорить о появлении специфической "московской" мутации COVID-19 пока сложно, - заявили новосибирские ученые
Говорить о появлении специфической "московской" мутации COVID-19 пока сложно, - заявили новосибирские ученые
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Представители НЦ «Вектор» в Новосибирске прокомментировали 23 июня информацию о новом штамме ковида – «московском».
-Говорить о появлении специфической "московской" мутации COVID-19 пока сложно, - заявили новосибирские ученые. - По большей части условным и гипотетическим феноменом.
Сейчас в Москве активен индийский штамм коронавируса.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отмечал, что новые разновидности коронавируса не утяжеляют течение болезни.

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