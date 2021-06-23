Лунный календарь для дачи на выходные 25-27 июня 2021: Убывающая луна в Козероге и Водолее, что нельзя делать?

25 и 26 июня луна будет убывать в созвездии Козерога. Он является знаком средней плодородности.
В эти два дня хорошо заниматься посадкой корнеплодов. Например, редьки и моркови для зимнего хранения. Благоприятна посадка лука и чеснока. Хорошо работать с семенами - замачивать их, а также вносить разные подкормки.
Цветоводам можно высаживать многолетники и клубнелуковичные. Можно будет провести посадку саженцев деревьев и кустарников.
Неблагоприятно сегодня работать с корнями растений, а значит рыхление и пикирование сегодня для работы не выбирает. Не стоит проводить деление корней.
27 июня убывающая луна переходит в неплодородный знак Водолея.
Посевы и посадки крайне неблагоприятны. Можно заниматься прищипыванием, пасынкованием, формированием плетей огурца.
Можно рыхлить и полоть грядки, осуществлять борьбу с вредителями и болезнями, работать с химией.
Благоприятно окучивать картофель и обрабатывать его от колорадского жука.
Хорошо делать обрезку деревьев, стричь газон, собирать семена. Удалите ненужные побеги и проведите обрезку усов клубники и земляники.