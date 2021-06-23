Какие ковид-ограничения действуют с 23 июня по 30 сентября в Бердске и Новосибирской области - указ Травникова
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Какие ковид-ограничения действуют с 23 июня по 30 сентября в Бердске и Новосибирской области - указ Травникова

7:28:386/23/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Работодателям рекомендуется отменить или перенести проведение официальных торжественных мероприятий с участием работников в этот период.

Новые ограничения по коронавирусу ввели в Бердске с 1 июля и до 30 сентября
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Правительство Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова на внеочередном заседании 23 июня одобрило дополнительные решения по противодействию коронавирусу, сообщает сайт правительства.
«Принимая во внимание складывающуюся эпидемиологическую ситуацию в Новосибирской области, взносимые изменения предусматривают продление действия отдельных ограничительных мер, принятых на территории Новосибирской области по 30 сентября 2021 года.

-Запрет на проведение массовых мероприятий с участием граждан, оказания соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти РФ, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвященных государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России.

-Работодателям рекомендуется отменить или перенести проведение официальных торжественных мероприятий с участием работников.

Кроме того, с 1 июля в Новосибирской области вводится ряд ограничений.

- -Ограничивается допуск зрителей в кинотеатры, на концерты, фестивали – не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. При этом в местах, не предназначенных для проведения концертных мероприятий (спортивные сооружения, выставочные комплексы и другие помещения), не допускается проведение массовых развлекательных мероприятий, в том числе концертов.

-Вводится ограничение на подготовку и проведение официальных торжественных мероприятий по решению органов государственной власти, органов местного самоуправления Новосибирской области с участием граждан в количестве не более 50% от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

-Ограничивается допуск зрителей на официальные всероссийские и межрегиональные физкультурные и спортивные мероприятия, проходящие на территории Новосибирской области, а также чемпионаты, первенства и кубки Новосибирской области и муниципальных образований Новосибирской области по соответствующим видам спорта – в количестве не более 50% от общей вместимости места проведения мероприятия при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с допуском участников официальных всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований, прибывших в Новосибирскую область из других субъектов Российской Федерации, при условии наличия у таких участников отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения официального спортивного соревнования.

-С 10 июля в театры допускаются зрители в количестве не более 50 % от общей вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

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