ЗА обязательную вакцинацию высказались 56% жителей России

Об отношении к обязательным прививкам от коронавируса в Москве и Московской области узнали у жителей всей страны. ВЦИОМ предоставил данные опроса россиян об их реакции на введение принудительной вакцинации.
Три четверти жителей России (77%) знают о решении властей Москвы и Московской области провести обязательную вакцинацию от коронавируса для 60% работников сферы услуг. Впервые об этом услышали 22% опрошенных, среди них в основном молодежь от 18 до 34 лет (30-31%).
Более половины респондентов (56%) поддерживают решение об обязательной вакцинации и считают его соответствующим ситуации, развивающейся на местах, а каждый четвертый (25%) считает, что не соответствует.
«Каждый второй россиянин (52%) полагает, что обязательная вакцинация работающих в сфере услуг позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Москве и Московской области. Этого мнения чаще придерживаются люди, проживающие в городах до 100 тыс. человек и в селах (54-58%). Треть опрошенных высказали иное мнение (34%), 14% не смогли дать однозначного ответа. Практически каждый второй опрошенный (49%) положительно относится к решению об обязательной вакцинации. Треть (30%) заявили об обратном, а 16% — безразличны к этому», - сообщили в ВЦИОМ.