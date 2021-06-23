ЗА обязательную вакцинацию высказались 56% жителей России
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ЗА обязательную вакцинацию высказались 56% жителей России

9:25:166/23/2021Фото: Pixabay
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ВЦИОМ: Треть (30%) заявили об обратном, а 16% — безразличны к теме вакцинации.

Отношение к обязательным прививкам от коронавируса узнали у россиян
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Об отношении к обязательным прививкам от коронавируса в Москве и Московской области узнали у жителей всей страны. ВЦИОМ предоставил данные опроса россиян об их реакции на введение принудительной вакцинации.

Три четверти жителей России (77%) знают о решении властей Москвы и Московской области провести обязательную вакцинацию от коронавируса для 60% работников сферы услуг. Впервые об этом услышали 22% опрошенных, среди них в основном молодежь от 18 до 34 лет (30-31%).

Более половины респондентов (56%) поддерживают решение об обязательной вакцинации и считают его соответствующим ситуации, развивающейся на местах, а каждый четвертый (25%) считает, что не соответствует.

«Каждый второй россиянин (52%) полагает, что обязательная вакцинация работающих в сфере услуг позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Москве и Московской области. Этого мнения чаще придерживаются люди, проживающие в городах до 100 тыс. человек и в селах (54-58%). Треть опрошенных высказали иное мнение (34%), 14% не смогли дать однозначного ответа. Практически каждый второй опрошенный (49%) положительно относится к решению об обязательной вакцинации. Треть (30%) заявили об обратном, а 16% — безразличны к этому», - сообщили в ВЦИОМ.

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