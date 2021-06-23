Голикова: заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 30% в России
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Голикова: заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 30% в России

7:57:066/23/2021Фото: Кремлин.ру
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Наибольший рост дали: Москва, город Санкт-Петербург, республика Бурятия, Московская область, республика Карелия, Сахалинская область, республика Хакасия, республика Крым, Мурманская область и республика Алтай

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Ситуация по заражению COVID-19 серьезно осложнилась, о чем заявила  вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительств. Встреча проходит 23 июня.

За неделю заражение выросло на 29,2% - до 76,2 случая на 100 тысяч населения.

По мнению Голиковой, одной из причин остается несоблюдение ограничительных мер.

-По итогам прошедшей недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 10 регионах. Это город Москва, город Санкт-Петербург, республика Бурятия, Московская область, республика Карелия, Сахалинская область, республика Хакасия, республика Крым, Мурманская область и республика Алтай, - доложила главе страны Голикова.

Рост числа заболевших идет во всех субъектах РФ.

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