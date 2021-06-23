Голикова: заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 30% в России

Ситуация по заражению COVID-19 серьезно осложнилась, о чем заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительств. Встреча проходит 23 июня.
За неделю заражение выросло на 29,2% - до 76,2 случая на 100 тысяч населения.
По мнению Голиковой, одной из причин остается несоблюдение ограничительных мер.
-По итогам прошедшей недели превышение среднероссийских показателей заболеваемости зарегистрировано в 10 регионах. Это город Москва, город Санкт-Петербург, республика Бурятия, Московская область, республика Карелия, Сахалинская область, республика Хакасия, республика Крым, Мурманская область и республика Алтай, - доложила главе страны Голикова.
Рост числа заболевших идет во всех субъектах РФ.