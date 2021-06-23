Красноярка обиделась за сына: мальчика поставила на колени, девочке воткнула в висок маникюрные ножницы
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Красноярка обиделась за сына: мальчика поставила на колени, девочке воткнула в висок маникюрные ножницы

8:57:126/23/2021Фото: https://tvk6.ru/
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23 июня суд отправил 35-летнюю женщину под стражу.

Женщина унизила одного ребенка, заставили его встать на колени, а девочку поранила ножницами
Женщина унизила одного ребенка, заставили его встать на колени, а девочку поранила ножницами

23 июня суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении 35-летней жительницы Красноярска меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СК по региону.

Уголовное дело возбудили в отношении 35-летней жительницы Красноярска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). В ходе следствия была установлена причастность злоумышленницы к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

13 июня обвиняемая причинила побои 9-летнему мальчику, который якобы обидел ее пятилетнего сына, после чего заставила встать на колени и просить у ее сына прощения.

Через несколько дней, 18 июня 2021 года женщина, находясь на детской площадке в состоянии алкогольного опьянения, при схожих обстоятельствах на почве внезапно возникшей личной неприязни к девочке, сделавшей замечание по поводу некорректного поведения ее пятилетнего сына, взяла из своей сумки маникюрные ножницы, обладающие колюще-режущими свойствами в нанесла не менее двух ударов ребенку в висок, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде рвано-резанной раны.

Свой преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленница не довела до конца по независящим от нее обстоятельствам в виду активного сопротивления ребенка и помощи неравнодушных граждан, которые смогли пресечь ее действия.

Девочка была доставлена в больницу, где ей наложили несколько швов.

В настоящее время с учетом установленных обстоятельств суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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