Красноярка обиделась за сына: мальчика поставила на колени, девочке воткнула в висок маникюрные ножницы

23 июня суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении 35-летней жительницы Красноярска меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СК по региону.
Уголовное дело возбудили в отношении 35-летней жительницы Красноярска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). В ходе следствия была установлена причастность злоумышленницы к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
13 июня обвиняемая причинила побои 9-летнему мальчику, который якобы обидел ее пятилетнего сына, после чего заставила встать на колени и просить у ее сына прощения.
Через несколько дней, 18 июня 2021 года женщина, находясь на детской площадке в состоянии алкогольного опьянения, при схожих обстоятельствах на почве внезапно возникшей личной неприязни к девочке, сделавшей замечание по поводу некорректного поведения ее пятилетнего сына, взяла из своей сумки маникюрные ножницы, обладающие колюще-режущими свойствами в нанесла не менее двух ударов ребенку в висок, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде рвано-резанной раны.
Свой преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленница не довела до конца по независящим от нее обстоятельствам в виду активного сопротивления ребенка и помощи неравнодушных граждан, которые смогли пресечь ее действия.
Девочка была доставлена в больницу, где ей наложили несколько швов.
В настоящее время с учетом установленных обстоятельств суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.