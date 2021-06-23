Эсминец Defender проходил воды Украины и российские Су-24М по нему не стреляли, заявили в Лондоне
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Эсминец Defender проходил воды Украины и российские Су-24М по нему не стреляли, заявили в Лондоне

9:12:056/23/2021Фото: Википедия
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Корабль Королевского военно-морского флота мирно проходил через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом, - утверждается в релизе министерства обороны Великобритании.

В 12.23 британский корабль покинул границы территориального моря РФ
В 12.23 британский корабль покинул границы территориального моря РФ


Военные России не открывали предупредительный огонь в связи с появлением эсминца Defender ВМС Великобритании в Черном море у мыса Фиолент на юго-западной оконечности Крыма, заявили власти Британии.


-Никаких выстрелов по кораблю Defender не было, и мы не признаем, что на пути его следования проводилось бомбометание, - написали в пресс-релизе министерства обороны Великобритании в твиттер.

-Корабль Королевского военно-морского флота мирно проходил через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом, - утверждается в документе.

Британская сторона уверена, что Россия вела учебные стрельбы в Черном море, о чем заранее оповестила.

Ранее Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца, который вошел воды России. Сначала сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, затем самолет Су-24М выполнил четыре  предупредительных бомбометания по курсу движения британского корабля.
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