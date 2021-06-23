Эсминец Defender проходил воды Украины и российские Су-24М по нему не стреляли, заявили в Лондоне

Военные России не открывали предупредительный огонь в связи с появлением эсминца Defender ВМС Великобритании в Черном море у мыса Фиолент на юго-западной оконечности Крыма, заявили власти Британии.
-Никаких выстрелов по кораблю Defender не было, и мы не признаем, что на пути его следования проводилось бомбометание, - написали в пресс-релизе министерства обороны Великобритании в твиттер.
-Корабль Королевского военно-морского флота мирно проходил через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом, - утверждается в документе.
Британская сторона уверена, что Россия вела учебные стрельбы в Черном море, о чем заранее оповестила.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца, который вошел воды России. Сначала сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, затем самолет Су-24М выполнил четыре предупредительных бомбометания по курсу движения британского корабля.