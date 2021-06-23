Новый очень быстрый распространитель коронавируса назвали ученые
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Новый очень быстрый распространитель коронавируса назвали ученые

9:35:046/23/2021Фото: pixabay
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Вы удивитесь. Но это пыльца деревьев. И она очень активно переносит ковид.

Па карте аллергенов США ученые увидели, что больше всего заражений было там, где была повышенная концентрация пыльцы
Па карте аллергенов США ученые увидели, что больше всего заражений было там, где была повышенная концентрация пыльцы
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Как связан коронавирус с пыльцой? Ученые из Университета Никосии на Кипре выявили очень тесную связь, сообщает Daily Mail.
Выяснилось, что пыльца деревьев может очень успешно переносить ковид.
Ученые ставили перед собой вопрос: как различные частицы помогают распространению SARS-CoV-2. И выяснили связь, что чем больше концентрация пыльцы в воздухе, тем больше случаев заболевания. Так, в обычный день в США при небольшом ветре пыльца может за менее чем за минуту достичь толпы людей, находящейся в 20 м от дерева.

-Одной из важнейших задач было воссоздание максимально реалистичных условий эксперимента - тысяч листьев и частиц пыльцевых зерен, сотен стеблей и скопления людей в 65 шагах от ивы, - поделился с изданием один из исследователей.

По результатам эксперимента ученые узнали: компьютерная модель показала, что пыльца распространяет вирус дальше, чем если он просто «висел» в воздухе.
Па карте аллергенов США ученые увидели, что больше всего заражений было там, где была повышенная концентрация пыльцы.
И в таких условиях социальной дистанции в 2 метра явно недостаточно.

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пыльцараспространитель пыльцы
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