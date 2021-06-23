Новый очень быстрый распространитель коронавируса назвали ученые

Как связан коронавирус с пыльцой? Ученые из Университета Никосии на Кипре выявили очень тесную связь, сообщает Daily Mail.
Выяснилось, что пыльца деревьев может очень успешно переносить ковид.
Ученые ставили перед собой вопрос: как различные частицы помогают распространению SARS-CoV-2. И выяснили связь, что чем больше концентрация пыльцы в воздухе, тем больше случаев заболевания. Так, в обычный день в США при небольшом ветре пыльца может за менее чем за минуту достичь толпы людей, находящейся в 20 м от дерева.
-Одной из важнейших задач было воссоздание максимально реалистичных условий эксперимента - тысяч листьев и частиц пыльцевых зерен, сотен стеблей и скопления людей в 65 шагах от ивы, - поделился с изданием один из исследователей.
По результатам эксперимента ученые узнали: компьютерная модель показала, что пыльца распространяет вирус дальше, чем если он просто «висел» в воздухе.
Па карте аллергенов США ученые увидели, что больше всего заражений было там, где была повышенная концентрация пыльцы.
И в таких условиях социальной дистанции в 2 метра явно недостаточно.