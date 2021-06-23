Со звездой Давида актер Егор Бероев призвал не дискриминировать непривитых россиян
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Со звездой Давида актер Егор Бероев призвал не дискриминировать непривитых россиян

10:09:416/23/2021Фото: Егор Бероев
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Российский актер признался, что боится разделения людей на две категории с ущемлением прав одной из них. Смотрите видео с речью.

Бероев сравнил положение невакцинированных с холокостом

Актер театра и кино Егор Бероев на вручении телевизионной премии «ТЭФИ — Летопись Победы» сказал речь, в которой вступился за всех непривитых, подвергающихся дискриминации и сравнил ситуацию в стране с холокостом во время войны.

Егор Бероев вышел на сцену с прикрепленной к пиджаку звездой Давида и сказал, что он и сам еще не сделал прививку, хотя все его друзья уже вакцинировались.

«Сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком: гражданин ты или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, сможешь ли ты пользоваться всеми правами и благами. У меня возникает вопрос: как мы, потомки победителей, могли это допустить?» — сказал Бероев.

«Я хочу сказать, что ни одна человеческая жизнь, достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу. Это записано кровью в Нюрнбергском кодексе. Человек неотделим от его достоинства и свободы выбора. Даже если этот выбор вам не нравится и вы желаете ему исключительно добра», — добавил актер.

Актер призвал людей не допустить «сегрегации общества на умных и глупых, людей с синдромом Дауна и без, белых и черных, евреев и неевреев, привитых и непривитых», - и добавил что это уже было раньше.

«Это однажды уже было. И наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось, кровью», — заключил спикер.

Ранее стало известно, что власти Москвы ввели ограничения для невакцинированных. Поступают жалобы и к омбудсмену Татьяне Москальковой, которая выступила с заявлением против дискриминации.

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