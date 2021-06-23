В Подмосковье ввели новые ограничения с 28 июня: что запретили?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Подмосковье ввели новые ограничения с 28 июня: что запретили?

10:23:016/23/2021Фото: pixabay
0

С 23 июня фудкортам запрещают обслуживать гостей за столиками, можно только готовить еду на доставку, либо продавать блюда на вынос.

С 28 июня 2021 года приостанавливается: посещение гражданами детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков
С 28 июня 2021 года приостанавливается: посещение гражданами детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков
Сюжет: Третья волна коронавируса
Новый очень быстрый распространитель коронавируса назвали ученые

Новый очень быстрый распространитель коронавируса назвали ученыеВторой пошёл: вся Бурятия уходит в режим нерабочих дней с 27 июня по 11 июля 2021 годаЕщё 98 новости

Новые ограничения в Московской области ввел губернатор Андрей Воробьева. О чем он сообщили в телеграме правительства региона.

-Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие в Подмосковье ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С 24 июня в Московской области приостанавливается: проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий допускается: в помещениях при количестве зрителей не более 50 человек, по билетам. На открытом воздухе при количестве зрителей не более 500 человек, по билетам.

-Андрей Воробьёв подписал постановление, вносящее изменения в действующие в Подмосковье ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции... С 28 июня 2021 года приостанавливается: посещение гражданами детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков, - говорится в сообщении.

С 23 июня фудкортам запрещают обслуживать гостей за столиками, можно только готовить еду на доставку, либо продавать блюда на вынос.

Регламентируется работа летних кафе - на каждого посетителя должно приходиться не менее 3 кв метров площади. Не соблюдающие это требование - закроют.

С 23 до 6.00 запрещается работа ночных клубов, баров, караоке и кальянных.

В парках запрещено с 23 июня пользоваться почти всей инфраструктурой, включая беседки. Исключение - только для скамеек и навесов от солнца.

Алсу показала сына: не зря так долго его скрывала (видео)
Какой «сюрприз» может ожидать привитых «Спутником V»
Гинцбург раскрыл «хитрость» индийского штамма коронавируса
Врач рассказал, кто из привитых заражается COVID
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
К чему может привести привычка пить воду по утрам
Кто убил американскую студентку в РФ
Красавица Антонова показала, как выглядела, когда весила 90 кг
После провала РФ на Евро-2020 Губерниев высказался о Черчесове
пандемиякоронавирус вакцинаревакцинанцияограничения в Подмосковье
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Будут вводить более жесткие?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    В Подмосковье ввели новые ограничения с 28 июня: что запретили?
    10:23:01 6/23/2021
    В Подмосковье ввели новые ограничения с 28 июня: что запретили?
    Как бороться с муравьями на огороде?
    10:20:13 6/23/2021
    Как бороться с муравьями на огороде?
    Со звездой Давида актер Егор Бероев призвал не дискриминировать непривитых россиян
    10:09:41 6/23/2021
    Со звездой Давида актер Егор Бероев призвал не дискриминировать непривитых россиян
    Обвиняемым в изнасиловании дознавателя троим полицейским Верховный суд Башкортостана дал 12 лет на всех
    10:01:15 6/23/2021
    Обвиняемым в изнасиловании дознавателя троим полицейским Верховный суд Башкортостана дал 12 лет на всех
    В Подмосковье двух вьетнамок засыпало землей - спасались от жары в землянке
    9:47:26 6/23/2021
    В Подмосковье двух вьетнамок засыпало землей - спасались от жары в землянке
    Новый очень быстрый распространитель коронавируса назвали ученые
    9:35:04 6/23/2021
    Новый очень быстрый распространитель коронавируса назвали ученые
    ЗА обязательную вакцинацию высказались 56% жителей России
    9:25:16 6/23/2021
    ЗА обязательную вакцинацию высказались 56% жителей России
    Чем подкормить ягоды для хорошего урожая в июне-июле?
    9:20:22 6/23/2021
    Чем подкормить ягоды для хорошего урожая в июне-июле?
    Эсминец Defender проходил воды Украины и российские Су-24М по нему не стреляли, заявили в Лондоне
    9:12:05 6/23/2021
    Эсминец Defender проходил воды Украины и российские Су-24М по нему не стреляли, заявили в Лондоне
    Красноярка обиделась за сына: мальчика поставила на колени, девочке воткнула в висок маникюрные ножницы
    8:57:12 6/23/2021
    Красноярка обиделась за сына: мальчика поставила на колени, девочке воткнула в висок маникюрные ножницы