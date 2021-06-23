В Подмосковье ввели новые ограничения с 28 июня: что запретили?

Новые ограничения в Московской области ввел губернатор Андрей Воробьева. О чем он сообщили в телеграме правительства региона.
-Андрей Воробьев подписал постановление, вносящее изменения в действующие в Подмосковье ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С 24 июня в Московской области приостанавливается: проведение спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий допускается: в помещениях при количестве зрителей не более 50 человек, по билетам. На открытом воздухе при количестве зрителей не более 500 человек, по билетам.
-Андрей Воробьёв подписал постановление, вносящее изменения в действующие в Подмосковье ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции... С 28 июня 2021 года приостанавливается: посещение гражданами детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков, - говорится в сообщении.
С 23 июня фудкортам запрещают обслуживать гостей за столиками, можно только готовить еду на доставку, либо продавать блюда на вынос.
Регламентируется работа летних кафе - на каждого посетителя должно приходиться не менее 3 кв метров площади. Не соблюдающие это требование - закроют.
С 23 до 6.00 запрещается работа ночных клубов, баров, караоке и кальянных.
В парках запрещено с 23 июня пользоваться почти всей инфраструктурой, включая беседки. Исключение - только для скамеек и навесов от солнца.