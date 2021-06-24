Календарь дачника на 24 июня 2021 года: что благоприятно делать сегодня?

24 июня 2021 в 12:00 Луна находится в фазе «Полная Луна (наступит 24.06.2021 в 21:40)». Это 14 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец. Процент освещенности Луны составляет 100%. Восход Луны в 21:29, а закат в 02:59.
Хронология лунных дней
- 14 лунный день c 20:06 23.06.2021 по 21:29 24.06.2021
- 15 лунный день c 21:29 24.06.2021 и до следующего дня
Луна в знаке зодиака Стрелец (±)
Луна в знаке Стрелец. Это малоплодородный знак. Посев в этот период способствует быстрому росту вверх, но урожай будет незначительным.
Качество выращенных семян очень высокое, особенно если их собрать в дни полнолуния и не в знаках Рака, Рыб и Скорпиона. Цветы, в сравнении с другими знаками, расцветают быстрее.
Благоприятно в стрельце:
- посев и посадка растений на семена, у них будет обильная зелень, но урожай будет незначительным;
- посев и посадка декоративно-цветущих растений, они зацветают быстрее;
- посев и посадка растений с растущим вверх длинным вьющимся стеблем;
- посев и посадка быстро-растущих лекарственных растений;
- посадка саженцев, черенков, в том числе фруктово-ягодных растений;
- перекопка, рыхление, окучивание, прореживание всходов, прополка, пасынкование, обрезка усов у земляники, удаление поросли и больных растений;
- обработка от вредителей и болезней;
- уборка корнеплодных и луковых на долгое хранение;
- уборка на семена, сбор пряных и лекарственных растений;
- выкопка луковиц и клубней для хранения;
- срезка цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- заготовление сена, а также лесоповал;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
- выпечка теста.
Возможно:
- сеять и сажать на семена, но не на высокий урожай: лук, чеснок, перец и картофель.
Возможны в стрельце посев и посадка следующих культур:
- овощных: бобовые, капуста красная, картофель, лук (батун, латук, порей, репчатый, шнитт), перец сладкий, помидоры, редис, топинамбур, тыква, чеснок;
- пряно-зеленых: фенхель мята, сельдерей, спаржа, хрен, цикорий;
- плодово-ягодных: виноград, вишня, земляника, лимонник, яблоня;
- полевых: сахарная свекла;
- комнатных растений: комнатный виноград, комнатный лимон, кливия, сансевиерия, стрелиция королевская, шефлера лучелистная (дерево-зонтик, дерево-осьминог), тростникововидные (бамбуковые) пальмы, лашеналия алоэвидная, хемантус Катарины, фикус священный, эухарис крупноцветковый, кринум Паула;
- газонных трав.
Не благоприятно в стрельце:
- полив, обрезка, уход за растениями, так как они повышенно чувствительны в этот период к механическим повреждениям, раны у них будут долго не заживать.
14 лунный день (+)
24 июня 2021 года в 12:00 — 14 лунный день. Один из самых насыщенных энергетической силой дней всего лунного цикла. Этот день хорошо подходит для активных действий в огороде, борьбе с препятствиями с привлечением больших ресурсов. Этот день располагает к началу новых дел в огороде и саду.
Полнолуние уже близко, Луна стремится к своему максимуму, так же как и ее сила притяжения, а вместе с ней растет жизненная активность растений, которые вытягивают из почвы влагу и микроэлементы.
Рекомендуется в 14 лунный день:
- полив и подкормка;
- работа с землей, пересадка, посадка культур;
- уборка урожая.
Не рекомендуется в 14 лунный день:
- обрезка, пикировка, прищипка, прививка и пасынкование растений.
Полная Луна (+)
Луна находится в фазе Полная Луна. В этот день вся земля пропитана энергией Луны. Ночное светило находится в пике своего роста и дарит нам всю свою силу.
В полнолуние благоприятно:
- прореживание всходов, прополка, борьба с сорняками и вредителями;
- рыхление земли вокруг растений, окучивание, мульчирование;
- сбор семян;
- заготовки впрок: домашнего вина, квашение и засолка овощей и фруктов без термообработки.
В полнолуние не благоприятно:
- заготовки консервов, т.к. консервы закатанные в банки в это время, как правило взрываются;
- обрезка деревьев и кустарников, прищипка и пасынкование овощных растений, прививка.
Влияние дня недели (+)
День недели - четверг. Этот день находится под эгидой Юпитера, царя всех богов. В четверг обостряется интуиция, она позволяет отличать союзников от недругов. Поэтому можно заняться пересадками и прополкой сорняков. Энергия этого дня дарует славу, почет и успех в сборе урожая.
В четверг удаются все дела в саду и огороде, нужно только верить в себя, в то, что все получится. Но если такой уверенности нет, лучше отложить дела в огороде на потом. А о том, что работа в огороде будут складываться удачно, подскажет ваше сердце.
Источник: mirkosmosa.ru