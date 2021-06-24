Лунный календарь на любое дело в июле 2021: информация о каждом дне

Месяц имеет полный 28-дневный цикл. Луна проходит четыре фазы в месяце. Фазы хорошо известны многим: новолуние, растущая, полная и бывающая луна. Давайте разберем подробнее все значения лунных дней в предстоящем месяце - июле, знаки и астрологическую интерпретацию каждых лунных суток.
1 июля - Убывающая луна, (четверг)
Этот четверг специально для решений. Чтобы правильно использовать все богатство этого дня, нужно проводить его с пользой и активно; Такие процессы покажут себя - будет несложно выполнить много всего. Это объясняет то, что к нам втройне приходят силы, потраченные в прошлом месяце.
2 июля - Убывающая луна, (пятница)
День является самым неподходящим для начинания любых дел. Особенно, если оно серьезное и имеет для многих значение.
В остальном время довольно подходящее. Ведь это момент, когда все способствует творческому обновлению.
3 июля - Убывающая луна, (суббота)
Это довольно сильный день и подходит для перемен. Сегодня лидирует— физический мир или окружающая обстановка. Множественные перемены совершаются сами по себе и дают
свои результаты. Показывает, что вы делали в прошедшие месяцы.
4 июля - Убывающая луна, (воскресенье)
4 июля вбирает в себя мужскую энергетику. Мы сегодня практически не поддаемся зову сердца, нами правит рассудок. Физические свойства также на подъеме, а любовные отношения проходят на высоте. Начатые дела удаются.
5 июля - Убывающая луна, (понедельник)
Этот день не лучший. Особенно неблагоприятна его первая часть. Люди сегодня ленивы, апатичны - от чего возможны разные обострения разных хронических недугов. Эти часы подойдут для процедур которые связаны с укреплением сил.
6 июля - Убывающая луна, (вторник)
День пересекается со сменой системы ценностей,а также расстановкой приоритетов. Сегодня мы можем получить возможность посмотреть на себя со стороны.
7 июля - Убывающая луна, (среда)
7 июля посвящен богу морей Нептуну. Этот период, когда мы достигаем сокровенные и тайные знания. Чтобы день проходил наиболее успешно, стоит держаться в легком и веселом настроении духа или избегать напряжения с волнениями.
8 июля - Убывающая луна, (четверг)
Как ни противоречиво это звучит, но сегодня лунный день Солнца. И правда, эти сутки посвящаются дневному светилу. Они достаточно деятельны, энергичны и все насущные дела сегодня хорошо удаются.
9 июля - Убывающая луна, (пятница)
По поверью этот день связан с жестоким царем Иродом, имя которого стало нарицательным. Это отрицательный день и считается самым опасным из общего лунного цикла.
10 июля - Новолуние в 04:16, (суббота)
По оккультной традиции, самые первые лунные сутки это день Адама. Основа всего месяца. Своего рода база, на которой можно построить все последующие дни. И как вы его проведете - такой и будет результат того, что потом с вами случится.
11 июля - Растущая луна, (воскресенье)
Второй лунный день - день Евы. По сравнению с первым это самый лучший период для совершения действий. Сейчас благоприятно осуществлять все задуманное.
12 июля - Растущая луна, (понедельник)
Сегодня хорошо делать первые шаги и можно приступить к активным делам. И не только можно, а нужно!
13 июля - Растущая луна, (вторник)
Сегодня продолжаем идти вперед и осуществлять свои намеченные планы. Благоприятный день для любых начинаний.
14 июля - Растущая луна, (среда)
Одни из наиболее решительных суток в месяце. Именно они к нам явят то, что называют судьбой или предназначением. Это период духовной чистоты.
15 июля - Растущая луна, (четверг)
Сегодня день один из самых благоприятных и счастливых. Удача благоволит вашим начинаниям. Можно отыскать потерю или провести время, общаясь и встречаясь с близкими и родными людьми.
16 июля - Растущая луна, (пятница)
Этот день предоставляет человеку нужную энергию или активность. Сила, которой наполняется этот период, необходима стать использованной в самых хороших целях или на благо окружающих.
17 июля - Растущая луна, (суббота)
В астрологии этот период является началом второй фазы Луны. Он является временем для духовного изменения, а также покаяния.
18 июля - Растущая луна, (воскресенье)
Девятый день луны — особый темный и первый из страшных дней месяца. Он не подходит для любого начинания. Этот период, когда нет покоя или гармонии, во многих жизненных ситуациях - только разлад. 18 июля можно встретить обманы или иллюзии, кознями и сложностями.
19 июля - Растущая луна, (понедельник)
Этот день связывают с одним из известнейших библейских героев — Ноем. Он хорошо подходит для самоанализа, самоуглубления и разных воспоминаний. В этот день активизируется все, что когда-то было связано с предками. Лучше всего провести его с родителями и семьей, или с друзьями.
20 июля - Растущая луна, (вторник)
Один из наиболее сильных дней в лунном календаре. Этот период является сложным временем, предоставленным для очищения своего внутреннего мира. Обязательно надо помолиться. Впрочем, неблагоприятным этот день назвать нельзя
21 июля - Растущая луна, (среда)
Двенадцатый лунный день - один из самых тихих и довольно спокойных. Нам дает шанс почувствовать свою связь со вселенной. Сегодня лучшее время, чтобы в мыслях пожелать себе исполнений желаний, спросить вселенную о сокровенном. А вот для остальных дел этот период считается несчастливым.
22 июля - Растущая луна, (четверг)
Время для общественных мероприятий или групповых контактов. Отличный день для восприятия новых знаний, прибавления знаний. Главное — не допустить накопления ненужных сведений.
23 июля - Растущая луна, (пятница)
Если вы захотели провести какое-то мероприятие, то перенесите его на благоприятный период. Но что уже начали, не бросайте так быстро.
24 июля - 14-й лунный (суббота)
У этого периода покровитель: архангел Гавриил. Помимо этого, он связан с важным событием из библии — благословением семьи Ноя. Поэтому и сам день оказался поистине благословленным - самым сильным периодом в месяце.
25 июля - Убывающая луна, (воскресенье)
Этот день, как и прошедший, насыщен энергией. Разница лишь в том, что использовать его гораздо труднее. Можно нечаянно возвысить себя и расходовать лишнюю энергию. Также этот день посвящен Анубису. Его сим вол— змей.
26 июля - Убывающая луна, (понедельник)
Мистический лунный день связан с Иовом — персонажем из Библии, чье имя стало номинальным и обозначающим человека, пострадавшего от множества скорбей. Несмотря на эту символику, 16-й лунный день отнюдь не плохой.
27 июля - Убывающая луна, (вторник)
Один из довольно спокойных дней в месяце. Период для общения, радости или дружеских бесед, для ярких знакомств, для свиданий. Легкий и теплый день женской энергии. Неслучайно он считается лучшим для свадьбы.
28 июля - Убывающая луна, (среда)
Все, что произойдет в этот момент с нами - будет являться зеркальным отражением нашего внутреннего мира. Поэтому главный его символ — зеркало, означающее, что все явления, люди или мнения отражаются нами, когда мы сможем резко посмотреть на себя без каких-то прикрас.
29 июля - Убывающая луна, (четверг)
Один из самых страшных дней в июле. Он также очень тяжелый. Оказание влияния со стороны довольно отрицательное. Поэтому желательно его проводить спокойно, но не в одиночестве.
30 июля - Убывающая луна, (пятница)
Это время для внутренних изменений. Для раскрытий и откровений. Сегодня мы можем рассмотреть мир в его новом свете и всю свою жизнь с другого ракурса, поменяться к лучшему.
31 июля - Убывающая луна, (суббота)
День для действий только вперед. Кто с пользой готов взять все богатые ресурсы этого времени, следует проводить его в деле и как можно более активно; Этот порыв покажет себя, и будет совсем несложно сделать достаточно много и сразу.