Выпускной-2021: открытки от дизайнера с самыми трогательными поздравлениями
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Выпускной-2021: открытки от дизайнера с самыми трогательными поздравлениями

7:12:036/24/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Всероссийский выпускной для школьников пройдет в онлайн-формате.

Выпускной

Поздравляю с выпускным и от чистого сердца желаю удачного старта во взрослую жизнь, успешного поиска своего дела и своих интересов, добрых друзей и поддержки родных, блестящих идей и перспективных горизонтов, счастья в душе и вечного стремления к своим мечтам.

Выпускной

Года пролетели незаметно! Пережиты были взлеты и падения, радости и печали, но всегда рядом были родители, готовые подставить свое плечо. И вот ты стоишь на пороге взрослой жизни и так важно сделать правильный выбор! Поэтому пожелать сегодня хочется уверенности в себе, смелости, легкого жизненного пути, наполненного счастьем, любящими людьми и верными товарищами. Поздравляю с выпускным!

Выпускной

Поздравляю с выпускным и искренне желаю всегда знать, чего ты хочешь от этой жизни, уверенно бороться за свое счастье и непременно добиваться воплощения своей мечты. Пусть любое дело приносит успех, пусть любое занятие будет в удовольствие, пусть любой день дарит удачу и радость.

Выпускной

Я поздравляю тебя с выпускным и от души желаю всегда идти своей дорогой счастья, не изменяя заветной мечте и прислушиваясь к своему сердцу. И пусть на твоем пути будет масса возможностей и много добрых людей, пусть в твоей жизни все складывается самым лучшим образом.


Источник: pozdravok.ru

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