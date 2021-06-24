Выпускной-2021: открытки от дизайнера с самыми трогательными поздравлениями

Поздравляю с выпускным и от чистого сердца желаю удачного старта во взрослую жизнь, успешного поиска своего дела и своих интересов, добрых друзей и поддержки родных, блестящих идей и перспективных горизонтов, счастья в душе и вечного стремления к своим мечтам.
Года пролетели незаметно! Пережиты были взлеты и падения, радости и печали, но всегда рядом были родители, готовые подставить свое плечо. И вот ты стоишь на пороге взрослой жизни и так важно сделать правильный выбор! Поэтому пожелать сегодня хочется уверенности в себе, смелости, легкого жизненного пути, наполненного счастьем, любящими людьми и верными товарищами. Поздравляю с выпускным!
Поздравляю с выпускным и искренне желаю всегда знать, чего ты хочешь от этой жизни, уверенно бороться за свое счастье и непременно добиваться воплощения своей мечты. Пусть любое дело приносит успех, пусть любое занятие будет в удовольствие, пусть любой день дарит удачу и радость.
Я поздравляю тебя с выпускным и от души желаю всегда идти своей дорогой счастья, не изменяя заветной мечте и прислушиваясь к своему сердцу. И пусть на твоем пути будет масса возможностей и много добрых людей, пусть в твоей жизни все складывается самым лучшим образом.
Источник: pozdravok.ru