Как защитить клубнику от птиц и насекомых?
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Как защитить клубнику от птиц и насекомых?

7:20:116/24/2021Фото: pixabay
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Один из способов - огородное чучело, его устанавливают и первое время птицы могут пугаться соломенный мешок в шляпе.

Необходимо обработать клубнику в весенний период

Садовая клубника-это довольно распространенная культура, которую выращивают по всему миру. Разные сорта ягоды могут иметь разный цвет, размер или форму, вместе с этим разное время созревания ягод или цветения. При этом культуру спокойно выращивают начинающие огородники.

Как спасти ягоду от птиц

Для множества птиц, ягода является одним из любимых лакомств, ее могут клевать как спелой, так и недозрелой. Поэтому, чтобы ягоду раньше времени не погубили, следует защитить ее от вредителей.

Для этого многие используют довольно радикальный способ - закрывают ягоды сеткой. Такое приспособление можно купить в каждом сельскохозяйственном магазине. Они изготавливаются из пластика. А ячейки ромбовидные или квадратные. Она хорошо закрывает от птиц, при этом не закрывая от культуры солнечный свет или воду.

Второй способ - огородное чучело, его устанавливают и первое время птицы могут пугаться соломенный мешок в шляпе, но пройдет немного времени и птицы уже не будут замечать чучело. Поэтому стоит использовать пакеты, которые раскачиваются от любого дуновения ветра.

Как защитить клубнику от насекомых

Иногда урожай портится из-за насекомых, их вред можно обнаружить не сразу. В первую очередь, чтобы не потерять урожай, необходимо обработать клубнику в середине весны.

Для этого снимите весь верхний слой земли между кустиками, в котором могли жить зимой личинки вредителей или возбудители болезней. Этот слой необходимо заменить на свежую почву. Кроме того, нужно обрезать все сухие листочки, усы и цветоносы, а на их место необходимо высадить молодые розетки и внести в почву дополнительные удобрения.

В среднем ягоду обрабатывают около четырех раз за весь сезон: первый – на начало весны, сразу после уборки на участке, двухпроцентною бордосской смесью и другими препаратами, содержащими медь. Затем, в начале апреля, перед самим цветением, когда листья начинают массово расти. Клубнику обрабатывают топсином М, квадрисом или другим фунгицидом. Последние две обработки совершают, когда произошло цветение с двухнедельным интервалом.

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