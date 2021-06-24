Поздравления с Католическим Рождеством Иоанна Крестителя 24 июня для христиан

Сегодня праздник Предтечи Иоанна,
Перед иконою мы молимся о главном,
Здоровья просим крепкого, удачи и добра,
Чтоб благосклонною была всегда судьба.
Пусть праздник принесёт вам счастья,
Пускай исчезнут все ненастья,
Пусть жизнь течёт, как полная река,
Пускай везёт вам во всём, всегда.
***
Апостол церкви Иоанн Предтечи.
От всех болезней исцелит, излечит,
Ты только неустанно молись,
И наладится сразу вся жизнь.
От души всех с праздником поздравляем,
Счастья, радости искренне желаем,
Пускай вам улыбается всегда судьба,
Пусть жизнь течёт, как полная река.
***
С Рождеством Иоанна Предтечи поздравляем,
Во всём удачи искренне желаем,
Пускай везёт вам во всём всегда,
Пускай молитва к святому творит чудеса.
Живите в радости и счастье,
Пусть в бессилье убегают ненастья,
Пусть только новости хорошие радуют вас.
Пусть приятные мгновения вас посещают каждый час.
***
Сегодня христианский праздник славный,
В храме пере иконою мы просим о главном,
Чтоб жизнь была долгой и счастливой,
Чтоб здоровье никогда не подводило.
В день Иоанна Предтечи примите поздравления,
Пускай отличным будет настроенье,
Пусть святая вода смоет беды и ненастья,
Пусть вам улыбается всегда счастье.
***
Звенят в церквах колокола,
Рождество Иоанна Предтечи отмечаем,
Христиан от всей души,
Со светлым праздником поздравляем.
Желаем крепкого здоровья и удачи,
Всех благ, достатка в придачу,
Пусть в жизни всё ладится всегда,
Пусть будет самою счастливою судьба.
***
Сегодня Рождество Иоанна Предтечи,
В храмах ярко горят свечи,
Народ молится и просит добра,
Чтоб оберегала их всегда судьба.
В день праздника, поздравления примите,
С надеждою и верою всегда живите,
Пусть жизнь вам дарит только восхищенья,
Пускай всегда отличным будет настроенье.
Источник: pozdravik.ru