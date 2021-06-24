Как правильно носить крестик?
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Как правильно носить крестик?

4:20:096/24/2021Фото: pixabay
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История происхождения креста с изображением Иисуса Христа, уходит еще в очень далекое прошлое. Спаситель пожертвовал своею жизнью, и кровью смыл все грехи каждого живущего на земле.

Крестик, который предназначен исключительно для защиты, не стоит открывать и показывать всем

Нательный крестик для верующего человека - не просто украшение, это символ веры и защиты от темных сил. Отличительный знак человека, принадлежащего к религии. Есть люди, не обладающие правильными познаниями, как следует носить крестик. Правильное его ношение является гарантией постоянной защиты человека Богом.

Сразу после покупки символа веры в магазине его необходимо освятить, если покупали в церкви, то освящать уже не нужно. Потому что все иконы и крестики, продаваемые там - освящаются в алтаре церкви на престоле.

Крестик, который предназначен исключительно для защиты, не стоит открывать и показывать всем. То есть, не нужно его носить поверх одежды, использовать как модную вещь. Осознанное ношение креста защищает носителя всегда, даже когда он не просит о помощи. Также не рекомендуется, вместе с крестиком, на одной цепочке или гайтане - носить другие медальоны, подвески и так далее.

История происхождения креста с изображением Иисуса Христа, уходит еще в очень далекое прошлое. Спаситель пожертвовал своею жизнью, и кровью смыл все грехи каждого живущего на земле. И ношение символа веры в Бога, это постоянное напоминание человеку о его спасении, через большую жертву.

Необходимо помнить, что крестик везде и всегда должен быть с его владельцем. Исключение - бани или бассейны - там изделие может повредиться из-за резких перепадов температур.

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