Что можно и что нельзя есть в Петровское заговенье 27 июня? Как подготовиться к посту

Пост в честь святых и любимых Христом апостолов - Петров пост- начинается на восьмой день после празднования Святой Троицы и длится вплоть до чествования святых апостолов Петра и Павла (12 июля). Продолжительность этого уникального поста меняется из года в год, поскольку его начало зависит от даты Светлого Христова Воскресенья. Самое главное, что его окончание всегда одинаково - на начало постоянного праздника, дата которого не меняется.
В 2021 году пост начнется 28 июня и продлится до 12 июля.
В дни поста запрет накладывается на продукты животного происхождения: можно есть только зелень и рыбу. Впрочем, рыбу и масло не разрешается потреблять в понедельник, среду и пятницу.
Народ за много лет уже привык к таким летним ограничениям. Они всегда следовали из образа жизни людей: в начале лета у крестьян почти ничего не оставалось из прошлого урожая, а новый ждали пока дозреет... В лесу только начинают появляться первые грибы, ягоды, на огородах вырастают лук, петрушка и другие богатые витаминами растения, чем можно поддержать организм, лишенный блюд из мяса, молока, яиц.
Накануне поста в народе отмечается праздник - Петровское заговенье. День выпадает на воскресенье 27 июня. В православной церкви отмечается Неделя всех святых.
В этот день на Руси заканчивалась весна, и наступало лето. Поэтому такой переход был ознаменован различными ритуалами, связанными с идеей умирания и возрождения.
Гулять молодежь собиралась с самого раннего утра. Шествия продолжались до самого позднего вечера, а иногда шли всю ночь. Обычно они проводились на берегах озер или рек, на которых разводили костры и устраивали трапезы. На которых, как специальное угощение, были пироги с яйцом - в некоторых селениях в честь этой выпечки праздник назывался - Яичное заговенье.
Стоит отметить, что это древний славянский праздник прощания с весной, который празднуется перед началом поста. И в этот день нужно постараться избегать работ в огороде или дома, лучше съездить с семьей на природу к водоему и отдохнуть, проведя время с близкими.