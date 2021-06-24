Что можно и что нельзя есть в Петровское заговенье 27 июня? Как подготовиться к посту
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Что можно и что нельзя есть в Петровское заговенье 27 июня? Как подготовиться к посту

2:20:026/24/2021Фото: pixabay
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В этот день на Руси заканчивалась весна, и наступало лето. Поэтому такой переход был ознаменован различными ритуалами, связанными с идеей умирания и возрождения.

В этот день лучше съездить с семьей на природу к водоему и отдохнуть

Пост в честь святых и любимых Христом апостолов - Петров пост- начинается на восьмой день после празднования Святой Троицы и длится вплоть до чествования святых апостолов Петра и Павла (12 июля). Продолжительность этого уникального поста меняется из года в год, поскольку его начало зависит от даты Светлого Христова Воскресенья. Самое главное, что его окончание всегда одинаково - на начало постоянного праздника, дата которого не меняется.

В 2021 году пост начнется 28 июня и продлится до 12 июля.

В дни поста запрет накладывается на продукты животного происхождения: можно есть только зелень и рыбу. Впрочем, рыбу и масло не разрешается потреблять в понедельник, среду и пятницу.

Народ за много лет уже привык к таким летним ограничениям. Они всегда следовали из образа жизни людей: в начале лета у крестьян почти ничего не оставалось из прошлого урожая, а новый ждали пока дозреет... В лесу только начинают появляться первые грибы, ягоды, на огородах вырастают лук, петрушка и другие богатые витаминами растения, чем можно поддержать организм, лишенный блюд из мяса, молока, яиц.

Накануне поста в народе отмечается праздник - Петровское заговенье. День выпадает на воскресенье 27 июня. В православной церкви отмечается Неделя всех святых.

В этот день на Руси заканчивалась весна, и наступало лето. Поэтому такой переход был ознаменован различными ритуалами, связанными с идеей умирания и возрождения.

Гулять молодежь собиралась с самого раннего утра. Шествия продолжались до самого позднего вечера, а иногда шли всю ночь. Обычно они проводились на берегах озер или рек, на которых разводили костры и устраивали трапезы. На которых, как специальное угощение, были пироги с яйцом - в некоторых селениях в честь этой выпечки праздник назывался - Яичное заговенье.

Стоит отметить, что это древний славянский праздник прощания с весной, который празднуется перед началом поста. И в этот день нужно постараться избегать работ в огороде или дома, лучше съездить с семьей на природу к водоему и отдохнуть, проведя время с близкими.

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