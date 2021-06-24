День семьи, любви и верности 2021: важные традиции и обычаи празднования молодого-древнего праздника
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День семьи, любви и верности 2021: важные традиции и обычаи празднования молодого-древнего праздника

3:20:086/24/2021Фото: pixabay
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В этот особый день верующие приходят в храмы, чтобы помолиться о любви и попросить святых о семейном счастье, о сохранении брака.

Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года

13 лет назад впервые в истории был официально закреплён такой праздник, как День любви, семьи и верности. Год был объявлен тематически годом семьи и был посвящен укреплению семейных ценностей. Этот праздник был одобрен как депутатами Госдумы РФ, так и представителями религиозных организаций в России.

Этот праздник сам по себе не нов. Издавна он отмечался по православному календарю.

Установлен он был, как дата почитания известной православной и очень любящей друг друга пары - святых Петра и Февронии Муромских. Этот день отмечается на Руси много веков подряд. Он является воплощением всего, что связано с совершенной моделью христианской семьи.

Поскольку эти святые при жизни были верными супругами, они показывали всем образец взаимной любви и семейного счастья. Как гласит предание, они даже умерли в один день - 25 июня, а по новому стилю это и есть 8 июля.

Святые были канонизированы на церковном соборе в 1547 году и с тех пор их мощи хранятся в Свято-Троицкой церкви города Мурома.

Традиционно в этот день допоздна работают загсы. Кроме того, среди традиций можно выделить плетение венков из цветов, доставку букетов. Особенно из ромашки - символа праздника и медали, вручаемой 8 июля лучшим семьям за то, что в их браке сохраняется любовь и хранится верность.

В число награждаемых входят пары, прожившие в официальном браке много лет - для них учреждены медали “За любовь и верность”.

В дополнение к награждению проводятся концерты с выступлениями, художественные выставки и другие развлечения, спонсируемые муниципалитетами на всей стране.

Кроме того, до сих пор сохранились традиции празднования этого праздника. В этот особый день верующие приходят в храмы, чтобы помолиться о любви и попросить святых о семейном счастье, о сохранении брака. Иногда замужние женщины приходят и просят у святых возможности забеременеть. Или просят поддержания крепкого брака, когда портятся между супругами отношения.

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