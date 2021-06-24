Лучшие поздравления на День работников морского и речного флота 4 июля для тех, кто часто в море
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Лучшие поздравления на День работников морского и речного флота 4 июля для тех, кто часто в море

1:20:326/24/2021Фото: 100cards
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День работников морского и речного флота — профессиональный праздник работников морского и речного флота, отмечаемый ежегодно в первое воскресенье июля.

День работников морского и речного флота

Поздравляю с Днём работников морского и речного флота. Пожелать от всей души хочу счастливых рек в жизни и морских глубин успеха, бравых достижений и несомненного благополучия в нелёгком труде, благосклонной судьбы и понимания любимых людей, течения удачи и волн везения.

***

Всех, кто трудится на благо морского или речного флота, я поздравляю с профессиональным праздником! Двигайтесь по жизни на волнах счастья и успеха! Пускай ветер всегда будет попутным и помогает вам приблизиться к мечтам и целям! Работайте с удовольствием и получайте за свой труд отличную зарплату!

***

В праздник профессиональный, я желаю, чтобы вы плыли всегда по течению благополучия и успеха. Пусть вас не подводят ни ветер перемен, ни подводные мели. Пусть паруса ваши всегда будут полны бризом радости и счастья. Желаю, чтобы жизнь ваша была тихой и гладкой и никогда не пугала вас штормами и бурями. С праздником, всех тружеников морского и речного флота.

***

В День работников морского и речного флота шлю вам поздравления! Пускай жизнь напоминает быстрое течение без преград и помех. Пусть впереди ждет успех и благополучие. Пусть ветер будет только попутным! Полный вперед к счастью и радости! Пусть не пугают ни отмели, ни штормы, ни бури! Пускай судьба будет счастливой, а Бог — милостивым!

***

Поздравляю с Днём работников морского и речного флота. Будь крепок и силён, умён и проницателен, отважен и настойчив, неутомим и весел, добр сердцем и открыт душой для покорения больших просторов. Попутного ветра успеха и больших побед на флоте собственной жизни.

***

Поздравляю с Днём работников морского и речного флота. Желаю удачи и счастья по курсу, желаю увлекательных плаваний в жизни и пристаней благополучия, достатка и любви. Пусть работается браво, пусть всегда будет оптимистичный и уверенный настрой.

Источник: pozdravok.ru, 100cards.ru

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