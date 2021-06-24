Лучшие поздравления на День работников морского и речного флота 4 июля для тех, кто часто в море

Поздравляю с Днём работников морского и речного флота. Пожелать от всей души хочу счастливых рек в жизни и морских глубин успеха, бравых достижений и несомненного благополучия в нелёгком труде, благосклонной судьбы и понимания любимых людей, течения удачи и волн везения.
***
Всех, кто трудится на благо морского или речного флота, я поздравляю с профессиональным праздником! Двигайтесь по жизни на волнах счастья и успеха! Пускай ветер всегда будет попутным и помогает вам приблизиться к мечтам и целям! Работайте с удовольствием и получайте за свой труд отличную зарплату!
***
В праздник профессиональный, я желаю, чтобы вы плыли всегда по течению благополучия и успеха. Пусть вас не подводят ни ветер перемен, ни подводные мели. Пусть паруса ваши всегда будут полны бризом радости и счастья. Желаю, чтобы жизнь ваша была тихой и гладкой и никогда не пугала вас штормами и бурями. С праздником, всех тружеников морского и речного флота.
***
В День работников морского и речного флота шлю вам поздравления! Пускай жизнь напоминает быстрое течение без преград и помех. Пусть впереди ждет успех и благополучие. Пусть ветер будет только попутным! Полный вперед к счастью и радости! Пусть не пугают ни отмели, ни штормы, ни бури! Пускай судьба будет счастливой, а Бог — милостивым!
***
Поздравляю с Днём работников морского и речного флота. Будь крепок и силён, умён и проницателен, отважен и настойчив, неутомим и весел, добр сердцем и открыт душой для покорения больших просторов. Попутного ветра успеха и больших побед на флоте собственной жизни.
***
Поздравляю с Днём работников морского и речного флота. Желаю удачи и счастья по курсу, желаю увлекательных плаваний в жизни и пристаней благополучия, достатка и любви. Пусть работается браво, пусть всегда будет оптимистичный и уверенный настрой.
Источник: pozdravok.ru, 100cards.ru