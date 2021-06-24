С Днём Владимирской иконы Божией Матери поздравления на 6 июля для православных

Существует поверье, что Икона была,
Лукою святым для людей создана,
На доске от того непростого стола,
Где апостол принял святой глас от Христа.
Божья Матерь икону, свой лик приняла,
Благодать для людей сквозь века пронесла,
И теперь для Руси послужила она,
Пусть икона хранит человека от зла.
***
Многоскорбный народ проживал на Руси,
И Икона дала чрез молитву нам сил,
Божьей матери лик защищал от войны,
Присягали на верность ей наши мужи.
Даже сам Патриарх избирался пред ней,
Подарила она много нам светлых дней,
Милость Бога живет на исконной Руси,
Если хочешь добра, то не бойся, проси.
***
«Да прибудет с иконой Моя благодать»,
Завещала для нас Божья Мать,
Её образ святой для России велик,
Люди любят и чтят Божьей матери лик.
Коль военных поход для страны предстоит,
Надо Матерь Христа о спасении молить,
Пусть печали пройдут и настанет добро,
Божья Матерь спаси, не пусти в сердце зло.
***
Из Византии к нам принесена,
Русь Матушку от горюшка спасла,
Сам Тамерлан не смог понять,
Что Божья Матерь не покинет рать.
Мы молимся иконе всей душой,
И знаем, что все будет хорошо,
Что веру не убрать и не отнять,
За нашу веру не боимся жизнь отдать.
Источник: otkritki2.ru, pozdravkin.com