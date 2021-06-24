Сладкие поздравления с Днём поцелуя 6 июля для самых страстных
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Сладкие поздравления с Днём поцелуя 6 июля для самых страстных

4:20:376/24/2021Фото: bonnycards
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Поцелуй - прикосновение губами в знак любви или почтения, - был удостоен собственного дня в Великобритании.

Всемирный день поцелуя

Поздравляю со Всемирным днём поцелуя и желаю страстных и жарких, дорогих и сладких, нежных и искренних, весёлых и неожиданных, крепких и настоящих, волшебных и приятных, добрых и неповторимых поцелуев.

***

Поздравляю с днем поцелуя! Желаю, чтобы ваша жизнь была сладкой, как поцелуй любимого, теплой, как поцелуй мамы и благополучной, как поцелуй самой удачи. Целуйтесь, улыбайтесь, купайтесь в любви и счастье. Пускай в вашей жизни всегда рядом будет человек, которого вы можете взять за руку. И чей поцелуй, как волшебное лекарство, сможет прогнать прочь все болезни, тревоги и горести.

***

В этот чудесный июльский денек я желаю много-много сладких поцелуев и положительных эмоций! Пускай ваши близкие люди всегда ощущают вашу любовь через чувственные поцелуи и крепкие объятия! Желаю, чтобы каждый ваш день был наполнен воздушными, дружескими, страстными и медовыми поцелуями!

***

Поздравляю со Всемирным днём поцелуя и желаю ни дня своей жизни не тратить напрасно. Желаю наслаждаться каждым мгновением, целовать любимых и дорогих людей. Пусть каждый поцелуй в губки, в щёчку или воздушный поцелуй делают тебя счастливее, веселее и жизнерадостнее!

***

Поздравляем всех с замечательным и романтичным праздником — с днём поцелуя. Пусть Ваш поцелуй станет свидетельством искренних чувств, проявлением симпатии, любви и нежности. Радуйте тех, кто Вам дорог, выражайте свои чувства и будьте щедры на доброту.

***

Целоваться очень полезно и приятно для здоровья. Поцелуй — источник хорошего настроения и здоровья. Я хочу, чтобы не только во Всемирный день поцелуя, но и в обычной жизни тебя всегда целовали, и тебе это приносило удовольствие. С праздником тебя!

***

Поздравляю тебя с днем поцелуя! Желаю, чтоб каждый счастливый момент твоей жизни напоминал сладкий, волшебный, теплый поцелуй любимого человека. Пусть поцелуев будет много, пусть они будут страстными и нежными, теплыми и трогательными, трепетными и волнующими. Желаю скреплять поцелуем каждый счастливый и грустный момент жизни. Пусть поцелуи, как волшебный эликсир, исцеляют и вдохновляют!

Источник: bonnycards.ru, /pozdravok.ru

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