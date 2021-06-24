Икона Божией Матери: «Троеручица» – 2021: точная дата, мощная молитва и когда молятся
Имя «Троеручица» получил один из образов Девы Марии, пользующийся уважением и молитвенным спросом в православии. Композиция построена по принципу «Одигитрия» – Богоматерь с младенцем на руках отрисована по пояс. Главный признак «Троеручицы» – дополнительная серебристая рука, встроенная в киот.
Православная церковь вспоминает о событиях, подаривших образу Богоматери третью руку, 11 июля по новому стилю. В 2021 это воскресенье, поэтому в богослужении воскресные каноны будут преобладать над богородичными.
Появление третьей руки
На рубеже VIII века Иоанн Дамаскин жил в Сирии, оккупированной арабским народом. Святой находился в должности советника халифа. Бурное уничтожение икон в соседнем Константинополе толкнуло Иоанна на создание посланий, порицающих иконоборцев. Их текст разозлил константинопольского императора. В ответ тот написал халифу ложный донос на Иоанна. Халиф поверил обвинениям и приказал отрубить Иоанну руку.
Святой забрал отделённую конечность и всю ночь молился перед иконой Богоматери. Утром Иоанн уснул, а проснувшись, увидел чудо – рука приросла на место. В благодарность Иоанн отлил из серебра модель своей руки и украсил ею оклад образа Богоматери, перед которым молился.
Неверные списки
После кончины Иоанна иконописцы стали создавать копии иконы. Одни правильно рисовали третью руку в качестве части оклада – украшения, прилегающего к рамке. Но некоторые по-своему восприняли конечность и добавили её прямо к телу Богоматери, пририсовав рукав.
Новое изображение «Троеручицы» было негативно оценено церковью. В XVIII веке Синод назвал его противным естеству. Но образ продолжал расходиться по христианскому миру. Жутковатые иконы Девы Марии с тремя руками до сих пор встречаются в церковных лавках.
Почитание иконы
До XIII века оригинальная «Троеручица» находилась в Сербии. Атака турков заставила христиан отправить образ на греческую гору Афон. Там, в Хиландарском мужском монастыре, икона Богоматери хранится до сих пор.
Первая копия, освящённая возле оригинальной иконы, сейчас находится в Болгарии. Россияне могут поклониться чудотворным спискам в Москве, в Успенском храме в Гончарах, и в Чернигове, в Преображенском соборе.
Перед «Троеручицей» христиане просят помощи при любых недугах рук – кожных, аутоиммунных, переломах, повреждениях мышц и суставов. Существуют истории избавления верующих даже от паралича рук.
Молитва перед образом
Матерь Бога живого и Цветок нетленной девственности! Явила ты укрепление рабу своему Иоанну, протянула руку милости несправедливо наказанному. Не оставь нас без заступничества перед Троицей Божественной в час недуга нашего тяжкого. Церковь Христову укрепи и воссоедини для славословия в бесконечные веки. Аминь.