Пабло Эскобар: смерть и деньги наркобарона
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Пабло Эскобар: смерть и деньги наркобарона

1:00:466/24/2021,Ирина НоваяФото: Colombian National Police //commons.wikimedia.org
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Объединение Эскобара с ведущими наркобаронами в конце 70-х породило Медельинский картель. Им были куплены местные чиновники и правоохранители. Несговорчивых уничтожали.

В начале 90-х Эскобар сдался властям на своих условиях

О нём снято 4 документальных, 5 художественных фильмов и полноценный сериал. Не слышали о легендарном Пабло Эскобаре разве что дети. За 44 года жизни этот колумбиец стал известнее мировых политиков. Уже к 28-ми годам он организовал крупнейший наркокартель в истории XX века, который принес ему состояние в 30 миллиардов долларов.
Колумбийский Робин Гуд
Эскобар появился на свет в городке Медельина, его родителями были фермер и учительница. Мальчик был воспитан среди нищих улиц, преступную карьеру начал подростком. Выживание толкнуло его на кражу и перепродажу надгробий, с которых стирались подписи.
Позже молодой Эксобар продавал лёгкие наркотики, угонял автомобили, занимался рэкетом с друзьями. В 22 им пришла идея похитить местного бизнесмена Эчаваррию. Получить желанный выкуп не удалось, промышленника преступники убили, а тело выбросили.
Поступок вызвал радость у бедных медельинцев, Эскобара зауважали. С ростом преступного дохода, он начал строить для них бесплатное жильё. Появлялись целые кварталы имени наркобарона.

Картель и политика
Объединение Эскобара с ведущими наркобаронами в конце 70-х породило Медельинский картель. Им были куплены местные чиновники и правоохранители. Несговорчивых уничтожали.
Став одним из богатейших людей Земли, Эскобар потянулся в политику. В 32 года он вошёл в Конгресс Колумбии на замещающей должности. Следующей целью наркобарона стал пост президента.
Грандиозные планы прервала борьба американского руководства с наркооборотом. Почти весь кокаин, ввозимый в Штаты в 80-х, принадлежал картели Эскобара. Власти Колумбии пошли навстречу американцам, обязавшись выдавать наркобаронов.
Эскобару всё сходило с рук, благодаря поддержке среди чиновников, полиции и простых людей.

Громкая гибель
В начале 90-х Эскобар сдался властям на своих условиях. Ему простили крупные злодеяния за чистосердечное признание в мелких. Тюрьму наркобарон построил себе сам – с бассейном и футбольным полем. Там Эскобар мог находиться столько, сколько захочет.
Немногим позже президент Колумбии распорядился перевести Эскобара в обычную тюрьму. Не дожидаясь этого, наркобарон сбежал и долго скрывался от правоохранителей.
Найти Эскобара позволил телефонный звонок, сделанный сыну на следующий день после 44-летия. Спецагенты окружили дом, где находился наркобарон. Когда дверь была выбита, телохранитель Эскобара начал стрельбу. Наркобарон тем временем пытался уйти через окно на крыше. Снайперу удалось попасть Эскобару в ногу. Тот пытался отстреливаться, когда второй выстрел попал ему в плечо.

Убил Эскобара третий выстрел, в голову. До сих пор нет однозначного ответа, кто застрелил наркобарона. Одна из версий говорит, что его убил полицейский снайпер. По другой – Эскобар убил себя сам. Последнее подтверждает его сын, которому наркобарон не раз показывал пистолет «SIG Sauer». Из него Эскобар собирался застрелиться, чтобы не попасть в руки полиции живым. Гибель легенды произошла 3 декабря 1993 года.

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