Пять ужасно отрицательных черт характера знака зодиака Рак назвали астрологи
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
23.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Пять ужасно отрицательных черт характера знака зодиака Рак назвали астрологи

4:00:316/24/2021,Бриана ДжонсонФото: pixabay.com
0

Рожденные в летние месяцы, они являются первыми водными знаками. Глубоко под поверхностью вырисовывается таинственная сторона, которая может быть темной и опасной.

Рожденные в летние месяцы, Раки являются первыми водными знаками

Чувственный, интуитивный и эмоциональный, на первый взгляд, личность Рака всегда кажется одним из самых сострадательных знаков зодиака. Тем не менее, есть некоторые негативные черты Рака, о которых следует знать.

Рожденные в летние месяцы, они являются первыми водными знаками. Глубоко под поверхностью вырисовывается таинственная сторона, которая может быть темной и опасной, что мы обычно не связываем с веселыми чертами Рака, пишет yourtango.com.

Как друзья, они очень отзывчивы и индивидуальны, всегда готовы дать совет и выслушать. Как любовники, они преданы всем вашим желаниям и преданы вашему счастью.

Знак зодиака Рак, которым в астрологии управляет Луна, глубоко сочувствует другим людям и часто проявляет наибольшее сочувствие. Это придает им большую эмоциональную глубину.

Когда рядом Рак, вы почти никогда не почувствуете какого-либо одиночества или дискомфорта. Они будут защищать и охранять ваши чувства, и все, что, по их мнению, нужно защищать.

Эти отрицательные черты Рака проявляются редко, но вы удивитесь.

Вот пять отрицательных черт личности Рака, которые могут отпугнуть других знаков зодиака.

1. Раки чрезмерно эмоциональны.

Знак зодиака Рак управляется водой, и, как и другие водные знаки (Скорпион и Рыбы), Раками управляет Луна. Руководствуясь фазами Луны, у этих знаков часто бывают резкие изменения в эмоциональной отдаче.

Подобно маятнику, они могут переходить от наивысшего из максимумов с радостным настроем к экстремальным минимумам с постоянной потребностью в проверке. Благодаря этому они, как известно, по-прежнему проявляют большое понимание по отношению к другим, но также ожидают большого понимания в ответ.


Они могут стать эмоциональными и интенсивными в мгновение ока. Раки также злятся, когда к ним не относятся всерьез.


2. Этот знак зодиака также может казаться капризным и навязчивым.

Когда Раков не встречают с сочувствием и сочувствием, они склонны к негативным сторонам своей личности. Они могут стать мстительными в погоне за взаимностью.


Если эти чувства по-прежнему не возвращаются, Раки, как известно, становятся капризными и без колебаний будут размышлять о вас, пока не добьются своего. Это часто подразумевает постоянную привязанность к вам.


3. Их часто обвиняют в подозрительности.

Раки могут быть очень подозрительными, если не подозревают обо всем, что происходит вокруг них. Они будут расспрашивать вас о каждой мелочи и, не колеблясь, проверит банковские выписки или ваши текстовые сообщения, чтобы убедиться, что вы не лжете.

Это происходит из-за страха быть обманутым или нежеланным. Они будут сомневаться в намерениях других, пока не будет последовательной демонстрации того, что их окружающие намерены делать.

4. Иногда вы заметите, что личность Рака настроена пессимистично.

Столкнувшись с неудачами или возможностью проиграть, Раки склонны быть пессимистами. Они позволят негативным мыслям из-за неуверенности в себе. Это потому, что Раки боятся столкнуться с отказом в жизни.

Часто они также выражают свои негативные взгляды и очень неохотно думают позитивно, когда находятся в таком состоянии.

5. Рак начинает манипулировать, когда они хотят чего-то, чего у них нет.

Одна из их наиболее скрытых черт: Раки могут очень манипулировать, когда это необходимо. Из-за того, что они всегда полны понимания, они точно знают, что сказать и сделать, чтобы заставить окружающих делать то, что они хотят. У них бывают перепады настроения.

Несмотря на то, что они склонны быть более капризными, когда не добиваются своего, если они слишком долго не имеют того, чего хотят, они так или иначе будут создавать ситуации, которые им нужны.

Несмотря на свои отрицательные черты личности, Раки вряд ли упадут до дна, если их страхи не будут усилены.

Их стеклянные сердца следует беречь, и когда они будут такими, вы получите огромное количество привязанности и любви. Тем не менее, будьте осторожны во время полнолуния - не каждый может справиться с эмоциональным маятником.

Что ожидает людей, привитых «Спутником V»: мнение Минздрава
Проценко сделал заявление о бесплодии после вакцинации
Алиса Казьмина простилась со всеми, поблагодарив родителей
Россияне возмущены, узнав размер пенсии мамы Королевой
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Неожиданная весть для привитых «Спутником V»: что ждет россиян
Названа вакцина, которая оказалась неэффективна против COVID-19
Спор перерос в конфликт: за что вожатая лагеря убила коллегу
Человек стареет рывками: вот три точных возраста
гороскопзнаки зодиакараки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть друзья- Раки?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Пять ужасно отрицательных черт характера знака зодиака Рак назвали астрологи
    4:00:31 6/24/2021
    Пять ужасно отрицательных черт характера знака зодиака Рак назвали астрологи
    С Днём Владимирской иконы Божией Матери поздравления на 6 июля для православных
    3:20:36 6/24/2021
    С Днём Владимирской иконы Божией Матери поздравления на 6 июля для православных
    Удивительное открытие о мигрени сделали ученые
    3:00:33 6/24/2021
    Удивительное открытие о мигрени сделали ученые
    Икона Божией Матери: «Троеручица» – 2021: точная дата, мощная молитва и когда молятся
    2:00:33 6/24/2021
    Икона Божией Матери: «Троеручица» – 2021: точная дата, мощная молитва и когда молятся
    Лучшие поздравления на День работников морского и речного флота 4 июля для тех, кто часто в море
    1:20:32 6/24/2021
    Лучшие поздравления на День работников морского и речного флота 4 июля для тех, кто часто в море
    Пабло Эскобар: смерть и деньги наркобарона
    1:00:46 6/24/2021
    Пабло Эскобар: смерть и деньги наркобарона
    Стрижка волос и маникюр в июле 2021: благоприятные и плохие даты по лунному календарю
    12:20:50 6/24/2021
    Стрижка волос и маникюр в июле 2021: благоприятные и плохие даты по лунному календарю
    Лунный календарь для дачи на выходные 25-27 июня 2021: Убывающая луна в Козероге и Водолее, что нельзя делать?
    11:20:35 6/23/2021
    Лунный календарь для дачи на выходные 25-27 июня 2021: Убывающая луна в Козероге и Водолее, что нельзя делать?
    В Подмосковье ввели новые ограничения с 28 июня: что запретили?
    10:23:01 6/23/2021
    В Подмосковье ввели новые ограничения с 28 июня: что запретили?
    Как бороться с муравьями на огороде?
    10:20:13 6/23/2021
    Как бороться с муравьями на огороде?