Почему люди просыпаются посреди ночи: что такое сегментированный сон

Я, как и многие другие, часто просыпаюсь в 2 часа ночи без всякой надежды заснуть хотя бы на час. Когда я встану, никакие подсчеты овец не спасут меня от часа или двух, когда я смотрю в потолок или просматриваю социальные сети.
Однажды ночью я решил включить свет и в течение часа заняться чем-нибудь более продуктивным, прежде чем я наконец вернусь ко сну. Как ни странно, я обнаружил, что в 2 часа ночи я был более продуктивным, чем обычно в 2 часа дня, пишет yourtango.com.
Я думал, что это было довольно странно, пока моя ночная прокрутка не научила меня чему-то интересному.
Эта практика посменного сна, также известная как сегментированный сон, считалась нормальной в то время, потому что графики сна людей не определялись установленным временем отхода ко сну, а вместо этого определялись тем, что им нужно было сделать.
Какова история сегментированного сна?Сон в две смены существовал веками. Историки и антропологи нашли многочисленные свидетельства сегментированного сна в дневниках, судебных протоколах, литературе, медицинских книгах и произведениях искусства.
В 2001 году историк Роджер Экирх опубликовал статью , основанную на 16- летних исследованиях, в которой приведены исторические свидетельства того, что люди спали в две разные смены.
С конца XVI века засыпание через несколько часов после сумерек было обычной практикой. Люди часто спали по три или четыре часа, прежде чем пробудиться в течение одного или двух часов, а затем, наконец, спали вторую смену до утра.
В течение этого периода бодрствования продолжительностью от одного до двух часов люди вставали, курили табак, читали, писали, молились, а некоторые даже приходили к своим соседям поздно вечером.Многие молитвенные руководства конца 15 века показывают, что в промежутках между сном были определенные молитвы.
Однако общественные посещения и молитвы были не единственными популярными занятиями в это время ночи.
В руководстве для врачей из Франции, датированном 16 веком, парам сообщалось, что лучшее время для зачатия - это период бодрствования. В руководстве поясняется, что пары «сделают это лучше» и «получат больше удовольствия», потому что они не так устали от тяжелого рабочего дня.
В конце 17 века практика спать в две смены стала постепенно исчезать. К 1920-м годам он вообще исчез из общества. Виной всему стало появление уличных фонарей, домашнего освещения и кофеен, которые работали всю ночь.
Хотя раздельный сон больше не был практикой в обществе, люди по-прежнему не всегда получали полноценный ночной отдых.
Примерно в то время, когда посменный сон исчез из исторических источников, в литературе начала появляться бессонница.
Общество изменило свой взгляд на пробуждение посреди ночи с нормального на проблему. Принуждение к тому, чтобы спать всю ночь, могло усугубить проблему, вызывая беспокойство у тех, кто обычно просыпается на час.
Где все еще распространен двухфазный сон?В большинстве обществ сегодня нормой считается монофазный сон, состоящий из сна всю ночь. Однако двухфазный режим сна, режим сна с двумя сегментами, по-прежнему естественным образом встречается у некоторых людей и даже поощряется в определенных культурах.
Двухфазный режим сна может выглядеть не так, как раньше. Сегодня двухфазный режим сна может включать шесть часов сна ночью и быстрый кошачий сон в середине дня.
В некоторых культурах рекомендуется вздремнуть в середине дня, особенно после обеда.
В Средиземноморье, Латинской Америке и Испании быстрый сон или сиеста через шесть часов после пробуждения является обычной практикой. Сиеста обычно происходит с 14:00 до 17:00, в зависимости от местоположения.
В некоторых испанских городах предприятия закрываются на несколько часов, детей заводят домой, чтобы они не играли, чтобы на улицах было тихо.
Сиесты позволяют людям расслабиться и отдохнуть в самое жаркое время дня. Наши биологические часы, естественно, хотят отдохнуть в этот час из-за пониженной активности в ранний полдень, также называемой «послеобеденным провалом».
Полезен ли сегментированный сон?
По словам зарегистрированного эрготерапевта Джудит Пинто : «Важно помнить, что нейробиологический процесс, которым является сон, не происходит за один восьмичасовой период. У нас есть циклы сна - периоды глубокого сна, сменяющиеся периодами почти бодрствования . Просыпаться несколько раз совершенно естественно ».
Однако Пинто также отметил, что сон в две смены может создавать некоторые проблемы в наше время.
«Необходимость находиться« на месте »(в офисе или школе), бодрствовать и продуктивно с девяти утра до пяти вечера - это не« естественное »ожидание - это рукотворная конструкция», - сказал Пинто.
Сегодня мы редко засыпаем и просыпаемся с солнцем, поэтому проснуться посреди ночи и заснуть на следующее утро не всегда возможно. Даже вздремнуть в середине дня после сна в две смены не стоит в среднем с девяти до пяти рабочих дней.
Еще одна проблема заключается в том, что сон в течение восьми часов подряд ночью - единственный здоровый вариант.
«Ложное убеждение (и связанное с ним беспокойство), что если мы не спим полностью в течение восьми часов с 22:00 до 6:00, мы делаем это неправильно и не высыпаемся, что неизбежно приводит нас к ожидать худших результатов на следующий день », - заявил Пинто. «И, конечно же, единственная причина, по которой нам нужно спать в это время, - это то, чтобы мы могли работать с 9 утра до 5 вечера. Это порочный круг!»
Хотя посменный сон может быть сопряжен с некоторыми проблемами, сон с соблюдением графика наших естественных биоритмов более полезен, чем восемь часов сна подряд.«Каждый раз, когда мы работаем с нашими естественными биоритмами - без внешнего давления, которое заставляет или игнорировать потребности нашего тела, - тем лучше. Мы с большей вероятностью добьемся наилучшего личного состояния с точки зрения здоровья и благополучия, а также будем действовать наилучшим образом в нашей работе и в наших отношениях», - добавила она.
Хотя сегодня посменный сон недоступен в обществе, он определенно приносит пользу нашему здоровью и благополучию.