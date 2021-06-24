Почему люди просыпаются посреди ночи: что такое сегментированный сон
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему люди просыпаются посреди ночи: что такое сегментированный сон

10:20:376/24/2021,Ливви БраултФото: pixabay.com
0

Сегодня мы редко засыпаем и просыпаемся с солнцем, поэтому проснуться посреди ночи и заснуть на следующее утро не всегда возможно. 

Почему так много людей просыпаются на час посреди ночи

Я, как и многие другие, часто просыпаюсь в 2 часа ночи без всякой надежды заснуть хотя бы на час. Когда я встану, никакие подсчеты овец не спасут меня от часа или двух, когда я смотрю в потолок или просматриваю социальные сети.

Однажды ночью я решил включить свет и в течение часа заняться чем-нибудь более продуктивным, прежде чем я наконец вернусь ко сну. Как ни странно, я обнаружил, что в 2 часа ночи я был более продуктивным, чем обычно в 2 часа дня, пишет yourtango.com.

Я думал, что это было довольно странно, пока моя ночная прокрутка не научила меня чему-то интересному.
 Эта практика посменного сна, также известная как сегментированный сон, считалась нормальной в то время, потому что графики сна людей не определялись установленным временем отхода ко сну, а вместо этого определялись тем, что им нужно было сделать.

Какова история сегментированного сна?

Сон в две смены существовал веками. Историки и антропологи нашли многочисленные свидетельства сегментированного сна в дневниках, судебных протоколах, литературе, медицинских книгах и произведениях искусства.

В 2001 году историк Роджер Экирх опубликовал статью , основанную на 16- летних исследованиях, в которой приведены исторические свидетельства того, что люди спали в две разные смены.

С конца XVI века засыпание через несколько часов после сумерек было обычной практикой. Люди часто спали по три или четыре часа, прежде чем пробудиться в течение одного или двух часов, а затем, наконец, спали вторую смену до утра.

В течение этого периода бодрствования продолжительностью от одного до двух часов люди вставали, курили табак, читали, писали, молились, а некоторые даже приходили к своим соседям поздно вечером.

Многие молитвенные руководства конца 15 века показывают, что в промежутках между сном были определенные молитвы.

Однако общественные посещения и молитвы были не единственными популярными занятиями в это время ночи.

В руководстве для врачей из Франции, датированном 16 веком, парам сообщалось, что лучшее время для зачатия - это период бодрствования. В руководстве поясняется, что пары «сделают это лучше» и «получат больше удовольствия», потому что они не так устали от тяжелого рабочего дня.

В конце 17 века практика спать в две смены стала постепенно исчезать. К 1920-м годам он вообще исчез из общества. Виной всему стало появление уличных фонарей, домашнего освещения и кофеен, которые работали всю ночь.

Хотя раздельный сон больше не был практикой в ​​обществе, люди по-прежнему не всегда получали полноценный ночной отдых.

Примерно в то время, когда посменный сон исчез из исторических источников, в литературе начала появляться бессонница.

Общество изменило свой взгляд на пробуждение посреди ночи с нормального на проблему. Принуждение к тому, чтобы спать всю ночь, могло усугубить проблему, вызывая беспокойство у тех, кто обычно просыпается на час.

Где все еще распространен двухфазный сон?

В большинстве обществ сегодня нормой считается монофазный сон, состоящий из сна всю ночь. Однако двухфазный режим сна, режим сна с двумя сегментами, по-прежнему естественным образом встречается у некоторых людей и даже поощряется в определенных культурах.

Двухфазный режим сна может выглядеть не так, как раньше. Сегодня двухфазный режим сна может включать шесть часов сна ночью и быстрый кошачий сон в середине дня.

В некоторых культурах рекомендуется вздремнуть в середине дня, особенно после обеда.

В Средиземноморье, Латинской Америке и Испании быстрый сон или сиеста через шесть часов после пробуждения является обычной практикой. Сиеста обычно происходит с 14:00 до 17:00, в зависимости от местоположения.

В некоторых испанских городах предприятия закрываются на несколько часов, детей заводят домой, чтобы они не играли, чтобы на улицах было тихо.

Сиесты позволяют людям расслабиться и отдохнуть в самое жаркое время дня. Наши биологические часы, естественно, хотят отдохнуть в этот час из-за пониженной активности в ранний полдень, также называемой «послеобеденным провалом».

Полезен ли сегментированный сон?

По словам зарегистрированного эрготерапевта Джудит Пинто : «Важно помнить, что нейробиологический процесс, которым является сон, не происходит за один восьмичасовой период. У нас есть циклы сна - периоды глубокого сна, сменяющиеся периодами почти бодрствования . Просыпаться несколько раз совершенно естественно ».

 Однако Пинто также отметил, что сон в две смены может создавать некоторые проблемы в наше время.

«Необходимость находиться« на месте »(в офисе или школе), бодрствовать и продуктивно с девяти утра до пяти вечера - это не« естественное »ожидание - это рукотворная конструкция», - сказал Пинто.

Сегодня мы редко засыпаем и просыпаемся с солнцем, поэтому проснуться посреди ночи и заснуть на следующее утро не всегда возможно. Даже вздремнуть в середине дня после сна в две смены не стоит в среднем с девяти до пяти рабочих дней.

Еще одна проблема заключается в том, что сон в течение восьми часов подряд ночью - единственный здоровый вариант.

«Ложное убеждение (и связанное с ним беспокойство), что если мы не спим полностью в течение восьми часов с 22:00 до 6:00, мы делаем это неправильно и не высыпаемся, что неизбежно приводит нас к ожидать худших результатов на следующий день », - заявил Пинто. «И, конечно же, единственная причина, по которой нам нужно спать в это время, - это то, чтобы мы могли работать с 9 утра до 5 вечера. Это порочный круг!»

Хотя посменный сон может быть сопряжен с некоторыми проблемами, сон с соблюдением графика наших естественных биоритмов более полезен, чем восемь часов сна подряд.

«Каждый раз, когда мы работаем с нашими естественными биоритмами - без внешнего давления, которое заставляет или игнорировать потребности нашего тела, - тем лучше. Мы с большей вероятностью добьемся наилучшего личного состояния с точки зрения здоровья и благополучия, а также будем действовать наилучшим образом в нашей работе и в наших отношениях», - добавила она.

Хотя сегодня посменный сон недоступен в обществе, он определенно приносит пользу нашему здоровью и благополучию.

Прокуратура всерьез взялась за Ани Лорак: что сделала певица
Тимошенко громкой фразой предупредила народ о беде с 1 июля
Стало известно, почему Губерниев издевался над Бузовой
Люди под этим знаком Зодика самые мстительные
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Когда человек не заболеет COVID-19: мнение Гинцбурга
В Кремле отреагировали на вылет сборной России с Евро-2021
Самые подлые люди по гороскопу: из всего пять
Привитым «Спутником V» понадобится вакцинация другим препаратом
монофазный сонсегментированный сондвухфазный сон
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Просыпаетесь ночью?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Календарь ухода за огородом и садом на 25-27 июня: Что нельзя делать в это время?
    10:20:05 6/24/2021
    Календарь ухода за огородом и садом на 25-27 июня: Что нельзя делать в это время?
    С каким знаком зодиака вам категорически запрещено создавать союз - точные данные астрологов
    10:13:56 6/24/2021
    С каким знаком зодиака вам категорически запрещено создавать союз - точные данные астрологов
    Умерла актриса Инна Волгина, сыгравшая в сериале "Улицы разбитых фонарей"
    10:06:24 6/24/2021
    Умерла актриса Инна Волгина, сыгравшая в сериале "Улицы разбитых фонарей"
    Глава Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите с участием президентом Путиным
    10:02:33 6/24/2021
    Глава Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите с участием президентом Путиным
    Новосибирская свалка станет "жирнее" и не закроется еще долго
    9:41:00 6/24/2021
    Новосибирская свалка станет "жирнее" и не закроется еще долго
    Филиппа Киркорова внесли в черный список Украины: он дал ответ в инстраграме
    9:33:47 6/24/2021
    Филиппа Киркорова внесли в черный список Украины: он дал ответ в инстраграме
    В Нижнем Новгороде директора школы Елену Моисееву уволили за отказ выдать детей-оппозиционеров
    9:21:34 6/24/2021
    В Нижнем Новгороде директора школы Елену Моисееву уволили за отказ выдать детей-оппозиционеров
    Чем подкормить малину во время завязи ягоды и после сбора урожая?
    9:20:25 6/24/2021
    Чем подкормить малину во время завязи ягоды и после сбора урожая?
    Земфира подала в суд на Гришковца и хочет с него 1,5 млн рублей за оскорбления
    9:04:44 6/24/2021
    Земфира подала в суд на Гришковца и хочет с него 1,5 млн рублей за оскорбления
    Лоб в лоб столкнулись два астраханца на электросамокатах. Смотрите видео
    8:59:03 6/24/2021
    Лоб в лоб столкнулись два астраханца на электросамокатах. Смотрите видео