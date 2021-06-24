С каким знаком зодиака вам категорически запрещено создавать союз - точные данные астрологов

Что может рассказать статистика браков по знакам зодиака о вашем будущем с потенциальным партнером?
В нашей жизни есть моменты, когда мы оглядываемся на свои действия и испытываем множество эмоций - от сожаления и смущения до удовлетворения и гордости, пишет yourtango.com.
Если бы вы знали заранее, что что-то будет большой ошибкой, вы бы избегали этого?
Что, если этот человек не только разбил вам сердце, но и разрушил вашу самооценку; вы бы сделали все возможное, чтобы не связываться с ними?
Верна ли поговорка «Лучше любить и потерять» или лучше попытаться защитить себя?
У большинства из нас нет возможности видеть будущее, и у нас нет экстрасенса, который должен получать гонорар, но есть другие способы, которыми мы можем получить руководство и информацию.
Хотя астрология не всегда может точно предсказать события или отношения, которые у нас будут, статистика браков по знакам зодиака может дать нам представление.Статистические данные о знаках зодиака могут предложить вам руководство в области любовной совместимости, включая типы людей, к которым вы, скорее всего, будете тяготеть и к которым будете привлечены в зависимости от их личностных черт и физических характеристик.
Таким образом, астрология может определить, какие солнечные знаки с наибольшей вероятностью принесут любовь или горе (например, счастливый брак или разрушительный развод) тем, кто родился от вас.
Следует ли вам принимать эти астрологические подсказки как евангельскую истину? Нет. Но что вам следует сделать, так это рассмотреть истины, которые они могут указывать.
Изучение звезд длилось сотни лет, и они могут быть полезны при принятии важных решений.
Если вы Рыбы и годами читали, что люди Рыбы и Близнецы не подходят друг другу , то, возможно, не сбегайте с Близнецами. Вместо этого найдите время, чтобы познакомиться с ними и по-настоящему подумать, подходят ли они вам, прежде чем жениться на них.
Астрология здесь, чтобы направлять нас - не для того, чтобы принимать решения относительно нашей жизни, а для того, чтобы помочь нам взвесить наши варианты и взглянуть на вещи под другим углом.
Вот что звезды в ваших гороскопах говорят о мужчине, за которого вы выйдете замуж (и разведетесь) для каждого из знаков зодиака.
Овен развод с РакомСексуальное влечение между ними будет немедленным и неоспоримым и может заставить их пожениться слишком быстро.
Как только это первоначальное влечение исчезнет, Овен и Рак заметят, что между ними немного. И что еще хуже, они на самом деле сексуально несовместимы. После долгих споров и ссор они разводятся.
Телец разводится со СтрельцомПервоначально Телец будет притворяться как себе, так и своему партнеру, что они классные со свободолюбивым поведением Стрельца, но, по правде говоря, они чертовски пугают Тельца.
В тот момент, когда Телец пытается поставить Стрельца на короткий поводок, игра окончена. Стрелец родился диким, а Телец был рожден, чтобы наслаждаться роскошью дома. Когда Стрелец уходит в странствия, Телец подает на развод.
Близнецы развод с РыбамиРыбы слишком эмоциональны для Близнецов, которые верят в то, что нельзя позволять вещам слишком сильно им мешать.
Близнецов привлечет творчество Рыб, но они привыкли жить моментом, что вызовет у Рыб чувство недоверия и подозрений. Их союз будет нестабильным с самого начала и со временем будет расти, пока не рухнет в результате развода.
Рак, развод КозерогаНи для кого не секрет, что Раки лучше всех в постели.
Когда Рак встречает Козерога, оба будут потрясены их сильной сексуальной химией, и поначалу секс будет потрясающе прекрасным.
Но со временем Рак будет раздражать практичность и сдержанность Козерога, и брак перестанет казаться отличной идеей.
Лев развод с ДевойПоначалу Дева будет поражена Львом и его большой, смелой личностью, настолько, что они выйдут за них замуж, не проводя своего обычного и очень тщательного поиска информации.
Льву нравится жить крупно, а Дева вообще не может осмыслить это. Лев - хозяин всего, и Дева терпеть не может, когда ему говорят, что делать. Развод неизбежен, как только Дева начинает критиковать Льва и давать советы, как им стать лучше.
Дева развод с ОвномДева очарована смелостью и дерзким духом Овна и может быстро влюбиться.
Проблема в том, что Овен на самом деле слишком склонен к приключениям для Девы. Дева лучше ладит с надежными и надежными людьми. Овен хочет действовать, а Дева все анализировать, и в конце концов пара обнаружит, что у них больше нет золотой середины.
Весы развод с КозерогомКозероги сразу почувствуют физическое влечение к Весам, а Весы, в свою очередь, будут восхищаться даром Козерога зарабатывать деньги.
Когда они поженятся, отношения будут казаться уравновешенными, но лень Весов начнет действовать Козерогу на нервы. Весы будут продолжать гулять и веселиться, а Козерогу это не нравится. Эти два знака слишком несовместимы, чтобы брак продлился долго.
Скорпион развод СтрельцаКогда Скорпион и Стрелец собираются вместе, почти все вокруг сразу понимают, что это не сработает. К сожалению, они выйдут замуж раньше, чем откроют глаза.
Скорпион любит дом и домашний очаг, и Стрельцам не терпится его покинуть. Скорпион слишком требователен и властен для Стрельца.
Суть в том, что у этих двоих будет отличная связь на одну ночь , а не отличный брак.
Стрелец развод с Раком
Примечательно, как часто эти два знака на самом деле встречаются - возможно, потому, что они мечта королевы драмы.
С присоединением Стрельца и Рака появляется много азарта, секса, обмана, разочарований и контроля. Эта связь похожа на целый сезон скандала . И Стрелец, и Рак будут пытаться получить контроль над другим, и оба, как и их брак, потерпят неудачу.
Козерог развод с РыбамиЭто будет всеобщая любимая пара: солидный, практичный, Козерог и мечтательные, творческие, чувствительные Рыбы.
Они будут чувствовать себя героями романа, а их отличия - это то, что их объединяет. И какое-то время они будут счастливы. Однако наступит день, когда их разногласия станут слишком велики, и они разведутся, удивив всех, кто знал их как эту идеальную пару.
Водолей развод со ЛьвомМожно подумать, что этот союз сработает - оба любят быть с людьми, и оба харизматичны.
Они будут опьянены кажущейся правотой их властной пары, но на самом деле они очень разные. Лев жаждет внимания и сделает все, чтобы его получить, в то время как Водолей не чувствует необходимости делать что-либо, чтобы привлечь к себе людей.
Водолей живет своей жизнью, делая что-то для других и живя жизнью интеллектуальных вызовов, а Льву нравятся вещи более яркие и поверхностные. Лев почувствует облегчение, когда Водолей подаст на развод, но устроит большое шоу своего расстройства. Эй, внимание есть внимание.
Рыбы развод с ОвномОба эти двое, кажется, пропустили памятку о том, что вы можете восхищаться кем-то и заниматься с ними сексом, но вам не обязательно жениться на них. Оба эти знака привлекательны и вдохновляют людей, но они плохо сочетаются друг с другом.
Сердце Рыб мягкое и доброе, а Овен может быть грубоват; они также имеют тенденцию говорить, не принимая во внимание чувства другого человека. Овен предпочел бы быть один, чем быть с кем-то, кто мешает им действовать с их нуждами. Да, эти двое обязательно разобьются и сгорят.
Какие знаки зодиака должны жениться друг на друге?Тем не менее, есть несколько идеальных совпадений.
Из всех солнечных знаков Телец и Дева - абсолютные родственные души.
Весы также подходят Овнам, Близнецам и Тельцам.