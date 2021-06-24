Как коронавирус съедает мозг человека, факты после вскрытия
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Как коронавирус съедает мозг человека, факты после вскрытия

5:00:286/24/2021Фото: pixabay.com
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Наши результаты могут помочь объяснить туман в мозгу, усталость и другие неврологические и психиатрические симптомы длительного COVID.

Вскрытие показывает, как COVID вредит мозгу

Исследователи сообщают, что мозг людей, умерших от COVID-19, был удивительно похож на мозг людей, умирающих от нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, пишет medicalxpress.com.

«В мозге пациентов, умерших от COVID-19 в тяжелой форме, обнаружены глубокие молекулярные маркеры воспаления, даже несмотря на то, что у этих пациентов не было никаких зарегистрированных клинических признаков неврологических нарушений», - сказал соавтор исследования Тони Висс-Корай, профессор неврологии и неврологических наук в Стэнфордском университете.

Его команда проанализировала ткань мозга восьми человек, умерших от COVID-19, и 14 человек, умерших по другим причинам.

Треть госпитализированных пациентов с COVID-19 сообщают о неврологических симптомах, таких как нечеткое мышление, забывчивость, трудности с концентрацией внимания и депрессия, отметил Висс-Кора.

Эти проблемы могут сохраняться как часть так называемого «длительного COVID», хронического состояния, которое иногда поражает пациентов после того, как они выздоравливают от первоначальной инфекции.
Хотя в мозгу умерших пациентов с COVID-19 было значительное воспаление, в их мозговой ткани не было никаких признаков SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19.

Висс-Корай указал, что ученые расходятся во мнениях относительно того, присутствует ли вирус в мозге пациентов с COVID-19.

"Мы использовали те же инструменты, что и они, а также другие, - сказал он в выпуске новостей Стэнфордского университета, - и очень внимательно посмотрел на присутствие вируса. - И мы не смогли его найти».

Исследование было опубликовано 21 июня в журнале Nature.

«Вирусная инфекция, по-видимому, вызывает воспалительные реакции во всем организме, которые могут вызывать воспалительную передачу сигналов через гематоэнцефалический барьер, что, в свою очередь, может вызвать нейровоспаление в головном мозге», - сказал Висс-Корай.

«Вероятно, что у многих пациентов с COVID-19, особенно у тех, кто сообщает или демонстрирует неврологические проблемы, или у тех, кто госпитализирован, есть эти нейровоспалительные маркеры, которые мы видели у людей, у которых мы наблюдали, которые умерли от болезни», - добавил он.
«Наши результаты могут помочь объяснить туман в мозгу, усталость и другие неврологические и психиатрические симптомы длительного COVID», - заключил Висс-Кора.

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