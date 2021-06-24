Удивительное открытие о мигрени сделали ученые

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и мигрень часто возникают одновременно, но исследователи относительно мало знали о том, как и почему это происходит. Новое исследование в Frontiers in Neuroscience - первое, которое исследует, имеют ли эти условия общую генетическую основу. Изучая однояйцевых близнецов,
где один близнец в каждой паре живет с посттравматическим стрессовым расстройством или мигренью, а другой - нет, исследователи обнаружили общие гены, которые могут играть роль в обоих состояниях. Эти гены могут помочь объяснить, почему эти состояния возникают одновременно, и могут выявить новые цели лечения для обоих.
Посттравматическое стрессовое расстройство - это психическое расстройство, которое обычно возникает после травмирующего события, например, опасного для жизни события. Большинство людей в какой-то момент своей жизни переживут травмирующее событие, но у подавляющего большинства не разовьется посттравматическое стрессовое расстройство, поэтому в тех, кто переживает, есть что-то особенное, пишет medicalxpress.com.
Однояйцевые близнецы могут выявить эпигенетические факторы риска
Те, кто живет с посттравматическим стрессовым расстройством, также чаще страдают от мигрени, что указывает на общие факторы риска для этих состояний. Синергизм между посттравматическим стрессовым расстройством и мигренью не изучен, поскольку ранее эта связь не исследовалась. Это последнее исследование предполагает, что наши гены могут содержать ответ, и в частности, эпигенетические изменения.
Эпигенетика относится к влиянию окружающей среды на экспрессию наших генов и обычно включает биохимические модификации ДНК. Однояйцевые близнецы имеют одни и те же гены, но разный опыт по мере взросления может привести к разным эпигенетическим изменениям.
Это может означать, что некоторые гены с большей или меньшей вероятностью будут экспрессироваться у каждого близнеца.
Исследователи использовали этот феномен у близнецов, чтобы увидеть, какие гены проявляют измененную активность при посттравматическом стрессе и мигрени и имеют ли эти условия общие изменения. Шесть пар близнецов вызвались участвовать в исследовании, в котором оба близнеца пережили травматические события.
но только один из каждой пары живет с посттравматическим стрессовым расстройством.
Учитывая низкую вероятность выполнения всех этих условий, размер выборки никогда не может быть большим. Но поскольку у однояйцевых близнецов есть общая ДНК, но не все эпигенетические метки, исследование по-прежнему имеет большое значение.
Исследователи также зарегистрировали 15 пар близнецов, у которых по одному из каждой пары наблюдается мигрень. Исследователи взяли образцы крови у близнецов и проанализировали их, чтобы выявить эпигенетические изменения, связанные с посттравматическим стрессовым расстройством или мигренью.
Захватывающие открытия
Интересно, что исследование показало, что некоторые гены одинаково страдают от посттравматического стрессового расстройства и мигрени, предполагая, что они могут иметь общие факторы риска.
«Наши результаты предполагают, что общие гены и сигнальные пути участвуют в посттравматическом стрессовом расстройстве и мигрени, и это может объяснить, почему посттравматическое стрессовое расстройство и мигрень могут часто сочетаться», - объяснила профессор Дивья Мехта из Технологического университета Квинсленда, старший автор исследования.
«Это может также означать, что общие экологические факторы риска как посттравматического стресса, так и мигрени могут воздействовать на эти гены».
Итак, что означают эти результаты для людей, живущих с посттравматическим стрессовым расстройством и / или мигренью? Что ж, гены и эпигенетические модификации, выявленные исследователями, могут лечь в основу новых методов лечения.
Эпигенетические изменения представляют собой отличную лекарственную мишень, поскольку их часто можно обратить.
«Эти результаты могут иметь значение для лечения, поскольку одно лекарство или терапия могут быть эффективны только при одном расстройстве», - сказал Мехта. «Что касается сопутствующих расстройств, таких как посттравматическое стрессовое расстройство и мигрень, как только мы узнаем, какие общие гены участвуют в обоих расстройствах, мы можем разработать новые терапевтические средства для борьбы с ними, тем самым уменьшив симптомы и вылечив и то, и другое».