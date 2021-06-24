"Земляки могут жить спокойно": Выведут из эксплуатации экс-котельную "Мастер и К" в Бердске в мае 2024

Стала известна дата вывода из эксплуатации котельной "Мастер и К" в Бердске.
Как сообщил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, котельная, обогревающая предприятия в районе бывшего радиозавода "Вега", прекратит свое существование в мае 2024 года.
- Бердчане, граждане, земляки могут жить спокойно. Мы приостановили ввод котельной в эксплуатацию. Тоже будем рассматривать варианты существования этой котельной и дальнейший вопрос о подачи тепла,- заявил Захаров 23 июня.
Напомним, что собственником "Мастер и К" является ООО "М-300". На предприятии в зимнее время функционируют три котла один из из которых работает на отходах деревообрабатывающего производства. Остальные два - угольные. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» ранее, "Мастер и К" неоднократно становился банкротом. Первый раз по иску налоговой службы. В сентябре 2019 года предприятие обанкротил второй раз - Сбербанк, которому бердская компания задолжала более 520 млн рублей, выиграв дело.
Отметим, что "Мастер и К" не единственная котельная, которая заявляет о выводе своего оборудования из эксплуатации. Подобную котельную под названием "ТГК-1" закрывают в Бердске из-за долга в 64 млн рублей. Сегодня, стало известно станет ли она муниципальной.