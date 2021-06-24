"Земляки могут жить спокойно": Выведут из эксплуатации экс-котельную "Мастер и К" в Бердске в мае 2024
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.06
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

"Земляки могут жить спокойно": Выведут из эксплуатации экс-котельную "Мастер и К" в Бердске в мае 2024

10:31:296/24/2021,Алина БуроваФото: Курьер. Среда. Бердск
0

Предприятие, обогревающее здания в районе бывшего радиозавода "Вега", неоднократно становилось банкротом. Это не единственная котельная в городе, которая заявляет о своей ликвидации. Намеренно ли ее банкротят?

Компания "Убертюре" заявляла о выведении из эксплуатации котельной еще в прошлом году

Стала известна дата вывода из эксплуатации котельной "Мастер и К" в Бердске.

Как сообщил вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, котельная, обогревающая предприятия в районе бывшего радиозавода "Вега", прекратит свое существование в мае 2024 года.

- Бердчане, граждане, земляки могут жить спокойно. Мы приостановили ввод котельной в эксплуатацию. Тоже будем рассматривать варианты существования этой котельной и дальнейший вопрос о подачи тепла,- заявил Захаров 23 июня.

Напомним, что собственником "Мастер и К" является ООО "М-300". На предприятии в зимнее время функционируют три котла один из из которых работает на отходах деревообрабатывающего производства. Остальные два - угольные. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» ранее, "Мастер и К" неоднократно становился банкротом. Первый раз по иску налоговой службы. В сентябре 2019 года предприятие обанкротил второй раз - Сбербанк, которому бердская компания задолжала более 520 млн рублей, выиграв дело.

Отметим, что "Мастер и К" не единственная котельная, которая заявляет о выводе своего оборудования из эксплуатации. Подобную котельную под названием "ТГК-1" закрывают в Бердске из-за долга в 64 млн рублей. Сегодня, стало известно станет ли она муниципальной.

Когда человек не заболеет COVID-19: мнение Гинцбурга
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
Трагедия в детском лагере: почему убили юную вожатую
Привитым «Спутником V» понадобится вакцинация другим препаратом
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какая группа крови обеспечивает сильнейший иммунитет
За Ани Лорак взялась прокуратура: что «натворила» певица
Врачи описали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Россияне жестко ответили решившей вернуться в РФ Хаматовой
котельнаязарплатабанкротподача теплаконкурсный управляющий
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Жаль, что котельная закроется?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскПротивопоказания и побочные эффекты «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: Какую вакцину против коронавируса поставить
    10:47:52 6/24/2021
    Противопоказания и побочные эффекты «Спутник V», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона»: Какую вакцину против коронавируса поставить
    БердскЗадержка: Когда в микрорайоне Южном откроют ясли-сад для 110 малышей за 130 млн рублей, стало известно в Бердске
    10:43:24 6/24/2021
    Задержка: Когда в микрорайоне Южном откроют ясли-сад для 110 малышей за 130 млн рублей, стало известно в Бердске
    Смертность от коронавируса резко выросла на 21% за неделю в России, доложила Голикова Путину
    10:36:10 6/24/2021
    Смертность от коронавируса резко выросла на 21% за неделю в России, доложила Голикова Путину
    Египет разрешил иностранцам въезд в страну без ПЦР-тестов
    10:32:55 6/24/2021
    Египет разрешил иностранцам въезд в страну без ПЦР-тестов
    Бердск"Земляки могут жить спокойно": Выведут из эксплуатации экс-котельную "Мастер и К" в Бердске в мае 2024
    10:31:29 6/24/2021
    "Земляки могут жить спокойно": Выведут из эксплуатации экс-котельную "Мастер и К" в Бердске в мае 2024
    Бердск"Это впервые в истории города": Выпускник лицея №6 Антон Усольцев стал дважды 100-бальником в Бердске на ЕГЭ-2021
    10:24:32 6/24/2021
    "Это впервые в истории города": Выпускник лицея №6 Антон Усольцев стал дважды 100-бальником в Бердске на ЕГЭ-2021
    Гороскоп на 25 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    10:20:55 6/24/2021
    Гороскоп на 25 июня 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
    Полнолуние с Суперлуной в Козероге: у трех знаков зодиака Рака, Рыб, Скорпиона с 24 июня 2021 года начнется счастье
    10:17:11 6/24/2021
    Полнолуние с Суперлуной в Козероге: у трех знаков зодиака Рака, Рыб, Скорпиона с 24 июня 2021 года начнется счастье
    Родившая 10 детей африканка даже не была беременна
    10:11:59 6/24/2021
    Родившая 10 детей африканка даже не была беременна
    Плей-офф 2021: Кто с кем играет в 1/8 финала ЕВРО-2020, где пройдут матчи
    9:59:03 6/24/2021
    Плей-офф 2021: Кто с кем играет в 1/8 финала ЕВРО-2020, где пройдут матчи