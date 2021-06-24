Когда ждать сильный геоудар метеопатам: магнитная буря на 24 июня 2021 года

24 июня 2021 года — сутки накануне двухдневной магнитной бури, которая случится 25 и 26 июня. Сила колебаний магнитного поля в эти дни ожидается равной 5 баллам. 22 июня на Солнце была зафиксирована серия вспышек, в результате которых к Земле направились потоки солнечного ветра — миллиарды заряженных частиц с поверхности звезды, несущие в потоке плотные области с сильным магнитным полем. При попадании в атмосферу Земли солнечный ветер вызовет уплотнение магнитосферы и вытягивание ее в сторону противоположную солнечной. В магнитном поле нашей планеты прогремят магнитные бури.
24 июня магнитное поле Земли будет находится в спокойном состоянии, ранним утром заметных возмущений не наблюдается, только к полудню небольшие колебания заставят поволноваться метеопатов. Сила «качки» в магнитном поле планеты до 15 часов оценивается в 3 балла, затем небольшое затишье сменится в 21 час хаотическими колебаниями в магнитосфере силой 4 балла. До полуночи магнитное поле Земли будет находится в возмущенном состоянии.
Магнитные бури влияют на здоровье человека в разной степени, в зависимости от возраста и состояния здоровья. Больше всего подвержены ударам космической погоды люди пожилого возраста 60+, пациенты, перенесшие тяжелые болезни и находящиеся на реабилитации, люди, страдающие болезнями сердечно-сосудистой системы, имеющие травмы головы и позвоночника, астматики, беременные женщины.
У последних, как и у подростков, в период магнитных бурь сильно страдает психика, возникают приступы агрессии, злости, апатии, возможны нервные срывы и истерики.
Какие правила помогут пережить магнитную бурю без сильного ущерба для здоровья?
Самое главное — нормализуйте режим дня. Ложитесь спать до полуночи, спите не менее 8 часов. Обязательно проветривайте помещение, где вы проводите много времени. Кислород — основной помощник организма при магнитных бурях. Не употребляйте алкоголь, откажитесь от табака. Давление очень сильно зависит от приема никотина и энергетиков, а лишняя нагрузка на печень и сердце не нужна. Постарайтесь не перегружать организм жирной, копченой и сладкой пищей, ешьте овощи, каши, пейте воду и травяной чай. Здоровое питание — залог здоровья. Больше двигайтесь, ходите пешком, гуляйте перед сном. Движение — жизнь. Закаляйте организм, чтобы стресс, который вызывает магнитная буря, казался пустяком. Принимайте контрастный душ, обливайтесь холодной водой, плавайте в море, бассейне, принимайте воздушные ванны.
Как влияет магнитная буря на наших читателей?
Татьяна Ивановна, 61 год:
- Давление поднимается сильно, вызываю порой скорую помощь. Болят суставы ног. Кружится голова и тошнит. Пропадает аппетит.
Елена Васильевна, 50 лет:
- Болит голова, мигрень мучает. Очень сильно устаю. Плохо сплю, снятся кошмары, утром встаю измученная. Падает зрение.
Галина Викторовна, 54 года:
- Скачет давление. Трудно ходить, подкашиваются ноги. Болит сердце. Постоянно хочется прилечь, сил совсем нет.