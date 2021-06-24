Погода в Бердске 24 июня: какие прогнозы по жаре?
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Погода в Бердске 24 июня: какие прогнозы по жаре?

6:30:276/24/2021Фото: pixabay.com
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24 июня в народе будет праздноваться день Варнавы. Это не только народный праздник, но и христианский.

В этот день нельзя косить сено

24 июня в Бердске, первая половина дня будет прохладной и пасмурной с температурой воздуха +11 градусов и небольшими порывами ветра до 2 м/c, которые к обеду поднимутся до 3,7 м/c и принесут с собой дождевые тучи. Таким образом температура воздуха в обед составит +13, +14 градусов и будет идти дождь до конца дня. Влажность воздуха составит 87%.

24 июня в народе будет праздноваться день Варнавы. Это не только народный праздник, но и христианский. В церкви в этот день вспоминают апостола Варнаву (Иосифа), епископа Медиоланского. А также основателя Кипрской церкви и одного из апостолов от 70-ти, которых включают в учеников Христа. Свое прозвище Варнава получил за пожертвования христианской церкви. Это означает “сын утешения”.

Главные традиции и ритуалы этого дня - ночные прогулки, запрет на срыв травы и нельзя косить сено. Такой запрет шел из поверья, что на Варнаву начинается разгул нечисти, который особенно сильно расходился в полдень, а не ночью. От этого появилась поговорка “На Варнаву не рви травы”. Говорили, что бесы в этот день делят между собой, кому и что достанется. Например, кому достанется пугать людей, кому хомуты и вожжи спутывать, а кому и травы ядом наполнять.

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